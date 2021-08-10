Astrologia:  Lua Nova de Leão; veja vídeo

A semana é uma das mais especiais do ano. Já estamos vivendo a Lua Nova de Leão. Tudo o que for começar é preciso colocar a energia do entusiasmo e da alegria, assim vai dar muito certo. Confira no vídeo.
Publicado em 09 de Agosto de 2021 às 21:35
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