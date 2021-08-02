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Previsões

Astrologia: confira as previsões para agosto; veja vídeo

O mês tem a passagem do sol pelo signo de Leão. Ele que é  signo da nobreza, da generosidade e da autoestima. É o momento de cuidar da estética

Públicado em 

02 ago 2021 às 02:00
Glaucio Costhae

Colunista

Glaucio Costhae

Astrologia
Agosto é um mês muito para cima e nobre Crédito: Shutterstock
Um novo mês começou cheio de novidades. Agosto é muito para cima. O mês tem a passagem do sol pelo signo de Leão. Ele que é signo da nobreza, da generosidade e da autoestima. Confira as previsões no vídeo do colunista Glaucio Costhae. 
Acompanhe o colunista Glaucio Costhae em suas redes sociais.

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