Ufes completa 65 anos em meio a um processo de desmonte

Reitoria da Ufes, em Goiabeiras: renda de famílias de estudantes tem média de R$ 640,70 por pessoa Crédito: Fernando Madeira

Neste mês de maio, a Ufes completa 65 anos de existência, pois foi criada em 1954, como universidade estadual, no governo de Jones Santos Neves, e federalizada em 1961, último ato do presidente Juscelino Kubistchek. A saga de sua criação, ou parte dela, está contada no vol. 33 da coleção “Escritos de Vitória”, criada por Adilson Vilaça em 1993 e patrocinada pela PMV. Nesse número especial, 33 autores fizeram seus relatos de memória, contos, crônicas, poema, no livro que foi lançado na abertura da VI Feira Literária Capixaba , encerrada, ontem, com grande participação de público, em seus cinco dias de realização.

Mais uma vez, a Ufes abre-se à comunidade como órgão de vanguarda nos movimentos culturais capixabas. Isso ocorreu em todas as épocas e, mesmo durante da ditadura militar, a Ufes teve em seus atores grandes momentos de resistência e de militância nas artes, na cultura e na política, com destacada atuação no teatro, no cinema, nas letras, na imprensa.

Desde a sua criação e, sobretudo a partir da federalização, a Ufes contribuiu para mudar o cenário capixaba e tem sido uma das principais responsáveis pelo progresso do Espírito Santo, a partir dos anos 1970, que transformou o Espírito Santo de um Estado agrícola e dependente da monocultura do café em um dos Estados mais desenvolvidos e industrializados do país. Em todos os setores da indústria, do comércio, de serviços, há profissionais formados na Ufes, atuando a partir de conhecimentos aí adquiridos.

Durante muito tempo, a Ufes foi, no Espírito Santo, a única universidade pública e gratuita, tendo formado milhares de profissionais, em sua maioria capixabas, para atuar na sociedade. Ainda continua sendo a única universidade federal pública e gratuita, mas esses dias podem estar contados pela política desastrosa do novo governo instalado a partir de janeiro deste ano.

Não é verdade a crítica descabida que se faz à universidade. Durante os 30 anos em que atuei na Ufes, nunca vi alunos nus ou drogados , como os divulgados pelo atual governo, com o objetivo de desmoralizar a universidade pública, para negar-lhe a verba a que tem direito para existir e fazer o trabalho de qualidade que sempre fez.