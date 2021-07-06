Volta à Ilha de Vitória agita o final de semana na Capital

Volta à Ilha de |Vitória Crédito: Volta à Ilha de Vitória/Divulgação

O final de semana será marcado pela maior competição de canoagem do Espírito Santo. A Volta à Ilha de Vitória une esporte e turismo em uma disputa que tem as belezas naturais da Capital do Estado como cenário.

São 30 km de remada ao redor da ilha e qualquer embarcação movida a remo pode participar. A disputa é pelo título de Rei e Rainha da ilha de Vitória.

As categorias em disputa são Júnior Sub-19, Elite, Master 40+ e Super Master 50+. E as modalidades são Canoa Havaiana, remo olímpico, surfski e standup paddle. A largada e a chegada serão realizadas no Espaço Baleia Jubarte e a competição contará com as medidas de segurança sanitárias para a prevenção do contágio do Covid-19.

Carlo Castiglioni é um dos organizadores do evento e também vai competir Crédito: Volta à Ilha de Vitória/Divulgação

Para o organizador do evento Carlo Castiglioni a Volta à Ilha de Vitória é mais do que uma competição, é uma celebração do esporte.

“É uma celebração do esporte e da saúde. Contamos com cerca de 500 atletas inscritos de vários estados do Brasil e até mesmo de fora do país que desembarcam em Vitória e se encantam com a beleza da nossa cidade. Outra grande iniciativa é na parte ambiental. Todo ano recolhemos uma tonelada de lixo dos nossos manguezais e formamos um mosaico com os materiais recicláveis. Vamos remar forte pela natureza”, pontuou.

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