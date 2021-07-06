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Canoagem

Volta à Ilha de Vitória agita o final de semana na Capital

São 30 km de remada ao redor da ilha e qualquer embarcação movida a remo pode participar. Estarão em disputa as categorias Júnior Sub-19, Elite, Master 40+ e Super Master 50+

Publicado em 06 de Julho de 2021 às 17:13

Públicado em 

06 jul 2021 às 17:13
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

Volta à Ilha de Vitória chega para agitar o fim de semana
Volta à Ilha de |Vitória Crédito: Volta à Ilha de Vitória/Divulgação
O final de semana será marcado pela maior competição de canoagem do Espírito Santo. A Volta à Ilha de Vitória une esporte e turismo em uma disputa que tem as belezas naturais da Capital do Estado como cenário. 
São 30 km de remada ao redor da ilha e qualquer embarcação movida a remo pode participar. A disputa é pelo título de Rei e Rainha da ilha de Vitória.
As categorias em disputa são Júnior Sub-19, Elite, Master 40+ e Super Master 50+. E as modalidades são Canoa Havaiana, remo olímpico, surfski e standup paddle. A largada e a chegada serão realizadas no Espaço Baleia Jubarte e a competição contará com as medidas de segurança sanitárias para a prevenção do contágio do Covid-19.

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Carlo Castiglioni é um dos organizadores do evento e também vai competir
Carlo Castiglioni é um dos organizadores do evento e também vai competir Crédito: Volta à Ilha de Vitória/Divulgação
Para o organizador do evento Carlo Castiglioni a Volta à Ilha de Vitória é mais do que uma competição, é uma celebração do esporte.
“É uma celebração do esporte e da saúde. Contamos com cerca de 500 atletas inscritos de vários estados do Brasil e até mesmo de fora do país que desembarcam em Vitória e se encantam com a beleza da nossa cidade. Outra grande iniciativa é na parte ambiental. Todo ano recolhemos uma tonelada de lixo dos nossos manguezais e formamos um mosaico com os materiais recicláveis. Vamos remar forte pela natureza”, pontuou.

SERVIÇO

  • Volta à Ilha de Vitória 

  • Data: de 9 a 11 de julho 
  • Largada: Espaço Baleia Jubarte (Enseada do Suá - Vitória) 
  • Categorias: Júnior Sub-19, Elite, Master 40+ e Super Master 50+

Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

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