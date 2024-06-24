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Alô, Cabuloso!

Kleber Andrade deve receber jogo entre Cruzeiro e Fortaleza pelo Brasileirão

Depois de receber Botafogo, Grêmio, Fluminense e Atlético-MG, o Klebão pode receber mais um grande jogo pelo Campeonato Brasileiro

Públicado em 

24 jun 2024 às 18:11
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

Confira imagens do empate entre Cruzeiro e Democrata-SL no Kleber Andrade
Em março de 2023 o Cruzeiro veio ao Kleber Andrade pela última vez e empatou em 1 a 1 com o Democrata de Sete lagoas  Crédito: Vitor Jubini
A torcida do Cruzeiro no Espírito Santo já pode começar a se preparar para ver o Cabuloso mais uma vez em terras capixabas. A partida entre Cruzeiro e Fortaleza, válida pela 21º rodada do Brasileirão está por detalhes de ser confirmada no estádio Kleber Andrade, em Cariacica.  
Conforme a tabela revisada da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) publicada nesta segunda-feira (24), o jogo está marcado para o primeiro final de semana de agosto. Em contato com a coluna, a Secretaria de Esportes e Lazer do Espírito Santo (Sesport) confirmou que recebeu a solicitação para o jogo acontecer entre os dias 3 (sábado) e 4 de agosto (domingo), mas ainda sem horário definido.  
"A Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport) informa que recebeu ofício solicitando a realização do jogo entre Cruzeiro e Fortaleza, válido pelo Campeonto Brasileiro, no Estádio Estadual Kleber Andrade, em Cariacica. No documento, foram pedidas as reservas das datas dos dias 03 ou 04 de agosto. Entretanto, ainda não houve pagamento das taxas para a confirmação do aluguel do estádio."
Na última vez que disputou uma partida no Klebão, o Cruzeiro empatou com o Democrata de Sete Lagoas por 1 a 1 em jogo válido pelo Campeonato Mineiro. Em outras duas oportunidades no ano de 2016, o Cabuloso também atuou no estádio. No dia 20 de janeiro venceu o amistoso contra o Rio Branco por 2 a 0, e no dia  25 de setembro foi derrotado pelo Flamengo por 2 a 1 pelo Brasileirão.

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Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

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