Kleber Andrade deve receber jogo entre Cruzeiro e Fortaleza pelo Brasileirão

Em março de 2023 o Cruzeiro veio ao Kleber Andrade pela última vez e empatou em 1 a 1 com o Democrata de Sete lagoas Crédito: Vitor Jubini

A torcida do Cruzeiro no Espírito Santo já pode começar a se preparar para ver o Cabuloso mais uma vez em terras capixabas. A partida entre Cruzeiro e Fortaleza, válida pela 21º rodada do Brasileirão está por detalhes de ser confirmada no estádio Kleber Andrade, em Cariacica.

Conforme a tabela revisada da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) publicada nesta segunda-feira (24), o jogo está marcado para o primeiro final de semana de agosto. Em contato com a coluna, a Secretaria de Esportes e Lazer do Espírito Santo (Sesport) confirmou que recebeu a solicitação para o jogo acontecer entre os dias 3 (sábado) e 4 de agosto (domingo), mas ainda sem horário definido.

"A Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport) informa que recebeu ofício solicitando a realização do jogo entre Cruzeiro e Fortaleza, válido pelo Campeonto Brasileiro, no Estádio Estadual Kleber Andrade, em Cariacica. No documento, foram pedidas as reservas das datas dos dias 03 ou 04 de agosto. Entretanto, ainda não houve pagamento das taxas para a confirmação do aluguel do estádio."