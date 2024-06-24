Kleber Andrade deve receber jogo entre Cruzeiro e Fortaleza pelo Brasileirão

A torcida do Cruzeiro no Espírito Santo já pode começar a se preparar para ver o Cabuloso mais uma vez em terras capixabas. A partida entre Cruzeiro e Fortaleza, válida pela 21º rodada do Brasileirão está por detalhes de ser confirmada no estádio Kleber Andrade, em Cariacica.
Conforme a tabela revisada da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) publicada nesta segunda-feira (24), o jogo está marcado para o primeiro final de semana de agosto. Em contato com a coluna, a Secretaria de Esportes e Lazer do Espírito Santo (Sesport) confirmou que recebeu a solicitação para o jogo acontecer entre os dias 3 (sábado) e 4 de agosto (domingo), mas ainda sem horário definido.
"A Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport) informa que recebeu ofício solicitando a realização do jogo entre Cruzeiro e Fortaleza, válido pelo Campeonto Brasileiro, no Estádio Estadual Kleber Andrade, em Cariacica. No documento, foram pedidas as reservas das datas dos dias 03 ou 04 de agosto. Entretanto, ainda não houve pagamento das taxas para a confirmação do aluguel do estádio."
Na última vez que disputou uma partida no Klebão, o Cruzeiro empatou com o Democrata de Sete Lagoas por 1 a 1 em jogo válido pelo Campeonato Mineiro. Em outras duas oportunidades no ano de 2016, o Cabuloso também atuou no estádio. No dia 20 de janeiro venceu o amistoso contra o Rio Branco por 2 a 0, e no dia 25 de setembro foi derrotado pelo Flamengo por 2 a 1 pelo Brasileirão.