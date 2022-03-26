Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
MMA

Karol Rosa busca vitória no UFC para ganhar moral e entrar no top 10

Invicta a quatro lutas no octógono, capixaba encara a americana Sara McMann neste sábado (26)

Publicado em 26 de Março de 2022 às 02:00

Públicado em 

26 mar 2022 às 02:00
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

Karol Rosa está preparada para mais uma luta no UFC
Karol Rosa está preparada para mais uma luta no UFC Crédito: UFC/Divulgação
Com o objetivo de escrever uma história de sucesso no UFC, Karol Rosa terá mais um desafio na franquia de lutas mais famosa do mundo. Neste sábado (25), a lutadora capixaba encara Sara McMann no UFC Fight Night: Blaydes vs.Daukaus, que acontece na Nationwide Arena, em Ohio, nos Estados Unidos.
Número 12 no ranking dos galos, Karol encara adversária que é a 9ª colocada da categoria. Uma vitória coloca a capixaba no top 10, o que faz o combate ser tratado com grande importância para o desempenho da lutadora que é natural de Vila Velha.
“Eu já esperava lutar com alguma top 10, por isso estou bem focada. A Sara é uma veterana e a repercussão de uma luta com ela vai ser muito grande. Vencendo, as pessoas vão ouvir falar mais de mim”, afirmou Karol que não esconde o desejo de ser temida por suas adversárias.

Veja Também

Seleção Brasileira Sub-20 pode disputar torneio internacional no Kleber Andrade

Presidente do COB diz que escolha de Paulo André pelo BBB deve ser respeitada

Nova Venécia e Real Noroeste caíram de pé na Copa do Brasil

“As meninas da minha categoria sabem quem eu sou, mas não acreditam muito em mim. Minhas vitórias no UFC foram Todas por pontos. Inclusive, quero buscar um nocaute para elas terem medo de mim. Conquistar uma vitória boa. Eu tenho a meta de terminar o ano no top 5 da categoria. Dando tudo certo, tenho certeza que vou me credenciar para desafiar o cinturão”.
Karol acumula quatro vitórias no UFC, todas por decisões dos árbitros. A falta de uma vitória por nocaute ou finalização já começa a incomodar. Logo esse é o momento perfeito para uma virada nessa chave. “A gente sempre busca um nocaute ou uma finalização. O objetivo é sempre dar show e buscar o prêmio de nocaute da noite. Minhas vitórias foram nas decisões, mas foram planejadas. Nitidamente vou melhorando e evoluindo em cada luta. Estou mostrando evolução, mostrando técnicas diferentes e sigo nesse caminho”.
Do outro lado do octógono estará a veterana Sara McMann, que teve três derrotas em seus últimos quatro combates. Mesmo assm, Karol não se vê favorita e prega respeito à adversária.
“Minha rival vem de derrota, mas sempre me preparo com muita seriedade. Ela é uma grande atleta, então tenho que ter cuidado. Ela é medalhista olímpica de wrestling. Estudei o estilo dela e me preparei muito. Sei que vai querer me colocar para baixo. Por isso aperfeiçoei meu jiu-jítsu.” 

ALÔ PARA A FAMÍLIA

O foco está na luta, mas Karol não esquece do carinho da família. Mesmo a quilômetros de casa, a lutadora fez questão de mandar um alô para a família, que é de Cobilândia, em Vila Velha.
“Quero mandar um alô para minha mãe, dona Selma Rosa, que sempre assiste às minhas lutas. Meu irmão Cleiton Rosa e minha tia Luciene, que me acompanha desde a primeira luta. Meus primos sempre fazem churrasco. Sei que eles vão acompanhar a luta, peço para que todos torçam muito por mim.”

Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

Tópicos Relacionados

Esportes MMA
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 05/05/2026
Imagem de destaque
A rede clandestina que contrabandeia tecnologia da Starlink para combater apagão de internet no Irã
Imagem de destaque
Pix, minerais críticos e tarifas: o que o governo Lula quer discutir com Trump na economia

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados