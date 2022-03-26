Karol Rosa busca vitória no UFC para ganhar moral e entrar no top 10

Karol Rosa está preparada para mais uma luta no UFC Crédito: UFC/Divulgação

Com o objetivo de escrever uma história de sucesso no UFC, Karol Rosa terá mais um desafio na franquia de lutas mais famosa do mundo. Neste sábado (25), a lutadora capixaba encara Sara McMann no UFC Fight Night: Blaydes vs.Daukaus, que acontece na Nationwide Arena, em Ohio, nos Estados Unidos.

Número 12 no ranking dos galos, Karol encara adversária que é a 9ª colocada da categoria. Uma vitória coloca a capixaba no top 10, o que faz o combate ser tratado com grande importância para o desempenho da lutadora que é natural de Vila Velha.

“Eu já esperava lutar com alguma top 10, por isso estou bem focada. A Sara é uma veterana e a repercussão de uma luta com ela vai ser muito grande. Vencendo, as pessoas vão ouvir falar mais de mim”, afirmou Karol que não esconde o desejo de ser temida por suas adversárias.

“As meninas da minha categoria sabem quem eu sou, mas não acreditam muito em mim. Minhas vitórias no UFC foram Todas por pontos. Inclusive, quero buscar um nocaute para elas terem medo de mim. Conquistar uma vitória boa. Eu tenho a meta de terminar o ano no top 5 da categoria. Dando tudo certo, tenho certeza que vou me credenciar para desafiar o cinturão”.

Karol acumula quatro vitórias no UFC, todas por decisões dos árbitros. A falta de uma vitória por nocaute ou finalização já começa a incomodar. Logo esse é o momento perfeito para uma virada nessa chave. “A gente sempre busca um nocaute ou uma finalização. O objetivo é sempre dar show e buscar o prêmio de nocaute da noite. Minhas vitórias foram nas decisões, mas foram planejadas. Nitidamente vou melhorando e evoluindo em cada luta. Estou mostrando evolução, mostrando técnicas diferentes e sigo nesse caminho”.

Do outro lado do octógono estará a veterana Sara McMann, que teve três derrotas em seus últimos quatro combates. Mesmo assm, Karol não se vê favorita e prega respeito à adversária.

“Minha rival vem de derrota, mas sempre me preparo com muita seriedade. Ela é uma grande atleta, então tenho que ter cuidado. Ela é medalhista olímpica de wrestling. Estudei o estilo dela e me preparei muito. Sei que vai querer me colocar para baixo. Por isso aperfeiçoei meu jiu-jítsu.”

ALÔ PARA A FAMÍLIA

O foco está na luta, mas Karol não esquece do carinho da família. Mesmo a quilômetros de casa, a lutadora fez questão de mandar um alô para a família, que é de Cobilândia, em Vila Velha.