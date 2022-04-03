Fluminense é campeão com méritos e Flamengo precisa de um recomeço

Fred levantou a taça e comandou a festa do elenco tricolor Crédito: Paulo Souza/Divulgação

Invencibilidade contra o maior rival nos últimos cinco jogos, uma vitória e um empate no confronto decisivo e 3 a 1 no placar agregado. Não há o que discutir. O Fluminense foi superior ao Flamengo e mereceu levantar a taça do Campeonato Carioca, o 32º de sua história, e que deu fim à sequencia de títulos do time Rubro-Negro. Não há espaço para contestação. O empate em 1 a 1 na tarde deste sábado (02) apenas sacramentou a conquista encaminhada desde a última quarta-feira (30).

Germán Cano é o grande nome do título tricolor. Artilheiro do Fluminense no Carioca, o atacante argentino balançou as redes sete vezes, sendo três na grande final e ainda o gol nos acréscimos do segundo jogo da semifinal contra o Botafogo. Ou seja: todos os gols decisivos do Flu na competição foram de Cano. Nem mesmo o pênalti desperdiçado na partida deste sábado apagou o brilho do atacante.

A defesa sólida do Fluminense também foi um ponto alto da equipe comandada por Abel Braga. Sofreu apenas cinco gols em todo o campeonato. E foi capaz de parar o poderoso ataque do Flamengo, uma missão que não é das mais fáceis já que o Rubro-Negro termina a competição com o melhor ataque (30 gols) e o artilheiro (Gabigol com 9 gols).

O questionado Abel Braga, que há anos sofre com críticas por onde passa, mostrou que entende do Cariocão como ninguém. Tem nessa passagem pelo Flu a dolorosa queda precoce na Libertadores, mas faturou uma taça que o clube não levantava há 10 anos. No confronto direto, tomo decisões melhores que seu adversário Paulo Sousa, que chegou ao Flamengo no início da temporada com fama de estudioso e revolucionário.

FLAMENGO ACENA COM O FIM DE UM GRUPO

Por falar em Paulo Sousa, está difícil saber quanto mais o Flamengo ainda vai apostar nele. Em um país que frita técnicos como o Brasil, o português já começa a ser questionado, já não tem a confiança de todo o grupo rubro-negro e não conseguiu fazer o time responder sempre que foi exigido. Em 2022, o Flamengo só venceu os jogos fáceis. Não deixou o campo de jogo vencedor em nenhuma ocasião que foi realmente confrontado.

O time que começou a escrever uma história de campeão lá em 2019 já não é mais o mesmo. Arrascaeta é o craque que conduz o time, mas alguns de seus companheiros já não estão em grande fase, casos de Bruno Henrique e Éverton Ribeiro. Andreas Pereira está longe de um bom momento, assim como Willian Arão. A defesa, setor que mais sofre com desfalques, não consegue se acertar com os que estão em campo.