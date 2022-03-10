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Eliminação

Vexame na Copa do Brasil coloca o Vasco no fundo do poço

Cruz-Maltino foi eliminado pelo Juazeirense-BA vice-lanterna do Campeonato Baiano. Mais uma vergonha para um time gigante que vem colecionado fracassos. SAF é a única esperança que resta

Públicado em 

10 mar 2022 às 02:00
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

Vasco foi eliminado da Copa do Brasil pelo Juazeirense-BA
Vasco foi eliminado da Copa do Brasil pelo Juazeirense-BA Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
Um gigante do futebol brasileiro, o Vasco tem dezenas de conquistas e feitos marcantes em seus 123 anos de história. Porém, essa realidade ficou para trás. Nos últimos 20 anos o clube agoniza. As alegrias podem ser contadas nos dedos, enquanto os fracassos surgem aos montes ano após ano. Na noite desta quarta-feira (09), o time cruz-maltino assinou mais um vexame em sua história: foi eliminado pelo Juazeirense-BA, ainda na segunda fase da Copa do Brasil.
Perder, por mais que seja para um time de menor investimento, faz parte do jogo. O que classifica o resultado do Vasco como vexame é o desrespeito que o time mostra com o futebol e com seu torcedor. Em campo, além de faltar talento e técnica, falta vontade de jogar e de vencer. O que é inadmissível. Ao ver a pobre atuação do elenco e os semblantes dos jogadores após o jogo, o que parece é que o fundo poço chegou para o time de São Januário.

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Em campo um frágil Juazeirense-BA, que na temporada acumulava até então uma vitória, três empates e três derrotas no Campeonato Baiano, o que lhe deixa na vice-lanterna e zona de rebaixamento da competição. Um time que marcou apenas 5 gols na temporada e que brigava com a bolaSAF
O Vasco iniciou o jogo disposto a aproveitar as fragilidades do rival. Abriu o placar logo aos 5 minutos com Bruno Nazário. Mas a partir daí mostrou apatia e preguiça inacreditáveis. Mesmo com o time baiano desorganizado, o time comandado por Zé Ricardo se mostrou incapaz de envolver o rival e criar situações de jogo. Pelo contrário, viu um time ruim crescer e chegar ao empate. Na segunda etapa, o Vasco foi pressionado e sofreu muito. O nível de incompetência da equipe tática e tecnicamente beirou o ridículo.
No fim, derrota nos pênaltis. Um prêmio para o Juazeirense, que teve mais vontade, e um duro golpe no Gigante da Colina. Não pode perder como perdeu, não pode ter um elenco tão ruim e um futebol tão limitado.

SAF: A ÚLTIMA ESPERANÇA

O processo de constituição da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) no Vasco se prova como a última esperança do time voltar a ser competitivo e sonhar novamente com glórias. O poço em que o Vasco se meteu parece não ter fundo, mas o investimento da 777 Partners pode ser a salvação
Até o momento, o Conselho Deliberativo do Vasco aceitou a injeção de R$ 70 milhões no clube, que pode ser parte do investimento da empresa que pode vir a ser a detentora do futebol do clube, ou apenas se tornar um empréstimo se os representantes vascaínos não chegarem a um acordo para a definição da SAF. Uma nova reunião acontece nesta quinta-feira (10), onde os conselheiros vão discutir o rito de constituição da SAF. O torcedor nunca esperou tanto por uma notícia boa.

Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

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