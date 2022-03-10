Vexame na Copa do Brasil coloca o Vasco no fundo do poço

Vasco foi eliminado da Copa do Brasil pelo Juazeirense-BA Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco

Perder, por mais que seja para um time de menor investimento, faz parte do jogo. O que classifica o resultado do Vasco como vexame é o desrespeito que o time mostra com o futebol e com seu torcedor. Em campo, além de faltar talento e técnica, falta vontade de jogar e de vencer. O que é inadmissível. Ao ver a pobre atuação do elenco e os semblantes dos jogadores após o jogo, o que parece é que o fundo poço chegou para o time de São Januário.

Em campo um frágil Juazeirense-BA, que na temporada acumulava até então uma vitória, três empates e três derrotas no Campeonato Baiano, o que lhe deixa na vice-lanterna e zona de rebaixamento da competição. Um time que marcou apenas 5 gols na temporada e que brigava com a bolaSAF

O Vasco iniciou o jogo disposto a aproveitar as fragilidades do rival. Abriu o placar logo aos 5 minutos com Bruno Nazário. Mas a partir daí mostrou apatia e preguiça inacreditáveis. Mesmo com o time baiano desorganizado, o time comandado por Zé Ricardo se mostrou incapaz de envolver o rival e criar situações de jogo. Pelo contrário, viu um time ruim crescer e chegar ao empate. Na segunda etapa, o Vasco foi pressionado e sofreu muito. O nível de incompetência da equipe tática e tecnicamente beirou o ridículo.

No fim, derrota nos pênaltis. Um prêmio para o Juazeirense, que teve mais vontade, e um duro golpe no Gigante da Colina. Não pode perder como perdeu, não pode ter um elenco tão ruim e um futebol tão limitado.

SAF: A ÚLTIMA ESPERANÇA

O processo de constituição da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) no Vasco se prova como a última esperança do time voltar a ser competitivo e sonhar novamente com glórias. O poço em que o Vasco se meteu parece não ter fundo, mas o investimento da 777 Partners pode ser a salvação