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Decisão

Flamengo e Internacional fazem duelo de estilos na "final" do Brasileirão

Melhor ataque do Brasileirão, Rubro-Negro precisa vencer o rival que é dono da melhor defesa do campeonato. Ceni apostará em time ofensivo, enquanto Abel prepara equipe cautelosa

Publicado em 21 de Fevereiro de 2021 às 02:00

Públicado em 

21 fev 2021 às 02:00
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza Filipe Souza
Flamengo e Inter
Flamengo e Internacional disputam jogo decisivo na tarde deste domingo (21), no Maracanã Crédito: Ricardo Duarte/Internacional
No Campeonato Brasileiro mais imprevisível dos últimos anos, até o modelo de pontos corridos parece ter se perdido. Afinal, neste domingo (21), Flamengo e Internacional fazem um duelo digno de final de mata-mata no Brasileirão. A partida, válida pela 37ª e penúltima rodada da competição, reúne às duas equipes com chances de levantar a taça. Às 16h, quando a bola rolar no Maracanã, não haverá espaço para falhas. Qualquer vacilo será fatal.
Cientes deste cenário de decisão, cada equipe usará o que tem de melhor em campo. E isso significa que Rogério Ceni vai escalar um Flamengo ofensivo, dono de um DNA que preza pelo gol, enquanto Abel Braga certamente assumirá uma boa dose de cautela em sua equipe, que vai tentar ser letal nos contra-ataques.

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Líder da competição com 69 pontos e mandante contra o Corinthians no último jogo do Brasileirão, o Internacional não precisa correr riscos. Ainda que a vitória na partida deste domingo já lhe garanta o título, um empate estará longe de ser um resultado ruim. Abel Braga, do alto de sua experiência e com um histórico em que ofensividade nunca foi seu ponto forte, sabe que sua equipe precisa atuar com inteligência para voltar a Porto Alegre com a vantagem na tabela.
A preocupação do Inter está na sua zaga. Mesmo sendo a melhor do Brasileirão, a equipe estará desfalcada de Victor Cuesta, sua principal referência no sistema defensivo. Um problema a mais para travar o melhor ataque do campeonato. O restante do time será o que vem atuando, com destaque para Patrick e Edenilson, que carregam o piano no meio-campo.
Do outro lado do gramado, estará um Flamengo que tem a obrigação de vencer. A equipe de Rogério Ceni, que não chegou a liderar o campeonato em nenhum momento, terá mais uma vez a chance de assumir a dianteira. Se só a vitória interessa, uma estratégia agressiva é o que se espera do Rubro-Negro. Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta e Everton Ribeiro vão ter que mostrar todo o poderio ofensivo do Fla para o time chegar a vitória.
Dor de cabeça inesperada no Flamengo, Willian Arão que vinha consolidado na zaga pode não entrar em campo. O jogador que fraturou o dedo do pé direito e, apesar de relacionado, tem poucas chances de entrar em campo. Uma baixa que será sentida, principalmente porque Gustavo Henrique deve ser o titular. 
O Flamengo tem leve favoritismo na partida. Vem embalado e hoje é um time mais confiável que o Inter. Porém, um confronto totalmente em aberto, onde tudo pode acontecer. A única certeza é que não vai faltar emoção

Filipe Souza

Filipe Souza Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

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