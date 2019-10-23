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Mata-Mata

Enfim chegou o dia de Flamengo e Grêmio jogarem a vida na Libertadores

Rubro-Negro é o grande favorito para chegar à final, mas o Grêmio é um adversário que vai dificultar as coisas. Expectativa de fortes emoções no Maracanã

Publicado em 23 de Outubro de 2019 às 05:43

Públicado em 

23 out 2019 às 05:43
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

Gabigol e Everton Cebolinha fazem um duelo à parte no jogo decisivo Crédito: Montagem/Lance
Enfim chegou o grande dia. Flamengo e Grêmio se enfrentam na noite desta quarta-feira (23), às 21h30, no Maracanã, pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores. Após o empate em 1 a 1 no jogo de ida, o Rubro-Negro avança à final em caso de vitória ou com empate sem gols. Já o Tricolor Gaúcho precisa vencer ou empatar com dois ou mais gols. Um novo 1 a 1 leva a decisão para a disputa de pênaltis. Entre esperanças, receios e dúvidas, uma única certeza: não vai faltar emoção. 
O duelo que vale vaga na final vai atrair os olhares de todo o país, e no Espírito Santo não será diferente. Os bares da Grande Vitória já se mobilizam para receber os torcedores. Não faltam promoções para quem vai optar por ver o jogo com a galera à espera de beber com ou sem final feliz ao fim da partida. Outros capixabas preferiram ir ver o jogo bem de perto. No fim da noite de terça-feira (22), doze ônibus saíram da Praça dos Namorados com destino ao Maracanã. 

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Tanta expectativa é justificável. O Flamengo, dono do melhor futebol apresentado no Brasil atualmente, não disputava uma semifinal de Libertadores há 35 anos. O título da competição continental não vem desde 1981. Por isso o torcedor Rubro-Negro, com total razão, está ansioso para a partida. Principalmente pelo bom momento do clube que entra em campo favorito diante do Grêmio. 
O técnico Jorge Jesus deve ter todos os seus jogadores à disposição. O lateral-direito, Rafinha,  pode ser titular ao se recuperar de fratura na face. Arrascaeta que sofreu com uma lesão no joelho esquerdo vai ficar no banco de reservas e talvez só seja usado em caso de emergência. Todos os outros titulares estão em condições de jogo. Com base nisso podemos imaginar um Flamengo que não fugirá de seu estilo de jogo: vai apostar na posse de bola e em um elevado volume de jogo para buscar o gol. Empurrado por mais de 68 mil torcedores que devem comparecer ao Maracanã, o Fla será um adversário difícil de ser superado. 
Favoritismo rubro-negro à parte, se tem um time no Brasil capaz de bater o Flamengo em um mata-mata, este é o Grêmio. Mesmo longe de seu melhor momento na temporada, o elenco de Renato Gaúcho é copeiro, sabe se comportar em partidas deste porte e já provou seu potencial vencedor em outras oportunidades nesta mesma edição da Libertadores. O Tricolor Gaúcho conta com o atacante Everton Cebolinha, principal esperança de gols ou de um lance genial para definir o jogo. Se ele estiver inspirado, o Imortal pode surpreender o rival.

Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

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