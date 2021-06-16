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Futebol

Cristiano Ronaldo: uma máquina de gols e de quebrar recordes

Aos 36 anos, CR7 se tornou o maior artilheiro da história da Eurocopa. Português também é o jogador que fez mais gols na história da Liga dos Campeões e maior artilheiro em atividade no futebol mundial

Públicado em 

16 jun 2021 às 02:00
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

Cristiano Ronaldo marcou dois gols na vitória de Portugal sobre a Hungria
Cristiano Ronaldo marcou dois gols na vitória de Portugal sobre a Hungria Crédito: Bernadett Szabo/Reuters
“Um homem, uma máquina, uma besta enjaulada com ódio. Ele não para, nunca. Ele vence, vence e vence.” Assim diz um áudio, que viralizou há alguns anos, de um fã que descreveu Cristiano Ronaldo. E talvez seja mesmo essa a definição de um dos maiores jogadores da história de futebol, que mesmo com sua carreira acenando à curva descendente, não para de marcar gols e quebrar recordes.
Na tarde desta terça-feira (15), Cristiano Ronaldo entrou em campo para fazer história mais uma vez. Portugal, com boa dose de uma inesperada dificuldade, venceu a Hungria por 3 a 0. Placar elástico que não reflete o que foi o jogo. CR7 balançou a rede duas vezes e chegou a 11 gols, número que o fez superar Michel Platini e se tornar o maior artilheiro da Eurocopa. Além disso, o português também se tornou o primeiro jogador a disputar cinco edições da Eurocopa, e deixar sua marca nas cinco competições que disputou.

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Os feitos históricos alcançados por Cristiano Ronaldo são “apenas” mais dois que entram na lista do atleta que já foi eleito melhor do mundo em cinco oportunidades e enfileirou conquistas ao longo de sua carreira. Confira os números que o atacante português ostenta:
  • Jogador com o maior número de gols em jogos oficiais em todos os tempos - 780 gols 
  • Maior artilheiro da história da Champions League - 134 gols 
  • Maior artilheiro da história da Eurocopa - 11 gols 
  • Maior artilheiro da seleção portuguesa - 106 gols 
  • Maior artilheiro da história do Real Madrid - 450 gols
Acredite se quiser, mas há quem não goste de Cristiano Ronaldo e seu futebol. Uns falam que só faz gols fáceis ou de pênalti. Ou quem insista nas comparações com o argentino Lionel Messi, como se fosse impossível admirar os dois. Aos 36 anos, idade em que muito já se aposentaram ou rendem muito abaixo do esperado, CR7 mantém um nível altíssimo. Algo que seu histórico de atleta permite. Já que sempre se cuidou, priorizou treinos e uma alimentação saudável ao longo de sua carreira. 
Que sorte a da minha geração, que tem o prazer de acompanhar a carreira de Cristiano Ronaldo, um dos maiores de todos os tempos.

Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

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