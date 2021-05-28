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Futebol de Areia

Campeonato Metropolitano de Beach Soccer começa no dia 12 de junho

Competição chega a sua terceira edição e vai contar com oito times no masculino e oito equipes no feminino

Publicado em 28 de Maio de 2021 às 14:25

Públicado em 

28 mai 2021 às 14:25
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

Campeonato Metropolitano de Beach Soccer
Campeonato Metropolitano de Beach Soccer vai agitar as areia de Vitória Crédito: João Brito/Fecabes
A Federação Capixaba de Beach Soccer (Fecabes) confirmou na manhã desta sexta-feira (28) a realização do Campeonato Metropolitano 2021. A competição chega a sua terceira edição e terá disputas no masculino e nofeminino, na categoria adulta.A iniciativa da Fecabes é mais um investimento para dar continuidade ao processo de fortalecimento do futebol de areia no Espírito Santo
  • CAMPEONATO METROPOLITANO

  • Congresso técnico: Reunião que acontecerá no dia 10 de junho. Será apresentado o regulamento do Campeonato Metropolitano e as equipes poderão tirar todas as dúvidas a respeito da competição. 

  • Bola rolando: O início do campeonato está previsto para o dia 12 de junho, um sábado. A princípio as partidas acontecerão aos sábados e aos domingos, e os horários serão repassados posteriormente a todas às equipes. 

  • Equipes: Neste ano participarão 16 times, sendo 8 do masculino e 8 do feminino. 

  • Palco da competição: O local de realização do Metropolitano ainda está não foi definido pela Fecabes. É provável que o local escolhido seja o Tancredão, mas a informação ainda não está confirmada. Assim que a diretoria definir, os clubes serão avisados. 

  • Premiação: Os vencedores do Metropolitano serão premiados. Os(as) 1°(ª), 2°(ª) e 3º(ª)'s colocados(as) faturam as medalhas e troféus, além de uma quantia de R$ 3 mil, R$ 2 mil e 1,5 mil, respectivamente.

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HISTÓRICO DA COMPETIÇÃO

Criado para fomentar a cultura do futebol de areia no Espírito Santo, celeiro de grandes craques da modalidade, como Bruno Xavier, Buru e tantos outros, o primeiro Campeonato Metropolitano de Beach Soccer aconteceu em 2018 e foi realizado na Associação Esportiva e Recreativa Tubarão (Aert), e terminou com os títulos do Centro de Treinamento Missão (CTM), na categoria adulto masculino, enquanto no feminino as campeãs foram as atletas do São Pedro.
Em 2020, com 32 equipes e contando também com as novidades que foram a categoria Sub-11 e Sub-13, aconteceu a segunda edição do Campeonato Metropolitano. A primeira parte do torneio aconteceu em arena montada em Camburi, e depois, com chave de ouro, a competição foi finalizada no Tancredão. Os campeões foram: no adulto, São Pedro (módulo feminino) e Vila Velha Beach Soccer (masculino), e na base, CTCE-Vitória (Sub-13 e Sub-11).

Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

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