Campeonato Metropolitano de Beach Soccer começa no dia 12 de junho

Criado para fomentar a cultura do futebol de areia no Espírito Santo, celeiro de grandes craques da modalidade, como Bruno Xavier, Buru e tantos outros, o primeiro Campeonato Metropolitano de Beach Soccer aconteceu em 2018 e foi realizado na Associação Esportiva e Recreativa Tubarão (Aert), e terminou com os títulos do Centro de Treinamento Missão (CTM), na categoria adulto masculino, enquanto no feminino as campeãs foram as atletas do São Pedro.

Em 2020, com 32 equipes e contando também com as novidades que foram a categoria Sub-11 e Sub-13, aconteceu a segunda edição do Campeonato Metropolitano. A primeira parte do torneio aconteceu em arena montada em Camburi, e depois, com chave de ouro, a competição foi finalizada no Tancredão. Os campeões foram: no adulto, São Pedro (módulo feminino) e Vila Velha Beach Soccer (masculino), e na base, CTCE-Vitória (Sub-13 e Sub-11).