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Brasileirão

Botafogo x Ceará encaminhado para acontecer no Kleber Andrade

Empresa que vai realizar a partida já contactou a Sesport para sondar a agenda do estádio e deve fazer o anúncio da partida nos próximos dias

Publicado em 10 de Abril de 2025 às 10:27

Públicado em 

10 abr 2025 às 10:27
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

Botafogo vence o Grêmio e assume a liderança do Campeonato Brasileiro em noite de festa da torcida capixaba no Kleber Andrade
Botafogo vence o Grêmio e assume a liderança do Campeonato Brasileiro em noite de festa da torcida capixaba no Kleber Andrade Crédito: Carlos Alberto Silva/A Gazeta
O Botafogo está muito perto de voltar a mandar um jogo no Kleber Andrade. A partida contra o Ceará, marcada para o dia 24 de maio (sábado), às 16h, válida pela 10ª rodada do Brasileirão, em breve deve ser confirmada para acontecer no principal estádio do Espírito Santo.   
Na mesma data da partida alvinegra, também está marcado o clássico entre Fluminense e Vasco. E ter dois jogos envolvendo três das grandes torcidas do Rio de Janeiro é um desafio para a Polícia Militar garantir a segurança, por isso Botafogo e CBF acreditam ser uma boa opção levar o jogo do Glorioso para outra praça esportiva. 
De acordo com informações do jornalista Igor Siqueira, do Uol, o Botafogo já enviou um ofício à CBF para manifestar o interesse de negociar a partida, e o Ceará também já foi informado. 
A Metrópoles Sports, empresa que vai fazer a realização da partida já contactou a Secretaria de Esportes e Lazer do Espírito Santo (Sesport), que confirmou a sondagem.  "A Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport) informa que foi sondada sobre a disponibilidade da data de 24/05 para a realização do jogo entre Botafogo e Ceará, pelo Campeonato Brasileiro, no Estádio Kleber Andrade. No entanto, até o momento, não houve o pagamento da taxa de aluguel necessária para a confirmação da partida no estádio", informou por nota oficial.
Na última vez que veio ao Espírito Santo, o Botafogo poupou seus titulares e foi derrotado pelo Madureira por 2 a 0, em duelo válido pela 9ª rodada da Taça Guanabara, em uma partida que o time atuou tão mal que ouviu o grito de "olé" de seus próprios torcedores.

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Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

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