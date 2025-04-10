Botafogo x Ceará encaminhado para acontecer no Kleber Andrade

Botafogo vence o Grêmio e assume a liderança do Campeonato Brasileiro em noite de festa da torcida capixaba no Kleber Andrade Crédito: Carlos Alberto Silva/A Gazeta

O Botafogo está muito perto de voltar a mandar um jogo no Kleber Andrade. A partida contra o Ceará, marcada para o dia 24 de maio (sábado), às 16h, válida pela 10ª rodada do Brasileirão, em breve deve ser confirmada para acontecer no principal estádio do Espírito Santo.

Na mesma data da partida alvinegra, também está marcado o clássico entre Fluminense e Vasco. E ter dois jogos envolvendo três das grandes torcidas do Rio de Janeiro é um desafio para a Polícia Militar garantir a segurança, por isso Botafogo e CBF acreditam ser uma boa opção levar o jogo do Glorioso para outra praça esportiva.

De acordo com informações do jornalista Igor Siqueira, do Uol, o Botafogo já enviou um ofício à CBF para manifestar o interesse de negociar a partida, e o Ceará também já foi informado.

A Metrópoles Sports, empresa que vai fazer a realização da partida já contactou a Secretaria de Esportes e Lazer do Espírito Santo (Sesport), que confirmou a sondagem. "A Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport) informa que foi sondada sobre a disponibilidade da data de 24/05 para a realização do jogo entre Botafogo e Ceará, pelo Campeonato Brasileiro, no Estádio Kleber Andrade. No entanto, até o momento, não houve o pagamento da taxa de aluguel necessária para a confirmação da partida no estádio", informou por nota oficial.