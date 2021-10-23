Agenda: confira as competições que vão agitar o fim de semana no ES

O fim de semana esportivo vai ser agitado no Espírito Santo. Na Grande Vitória ou no interior do Estado, mais de mil atletas vão entrar em ação nas suas modalidades. As principais competições que acontecem neste sábado (23) e no domingo (24) são: Capixaba de Ferro (triatlo), a primeira etapa do Campeonato Estadual de Canoa Havaiana, Extreme Rock Brasil (CrossFit), Copa Espírito Santo (futebol) e o Open Estadual de Kung Fu.
Com tantas competições acontecendo simultaneamente, fique ligado na modalidade que você mais gosta de acompanhar, tome todos os cuidados ainda necessários no combate à Covid-19 e prestigie o esporte capixaba: Saiba mais sobre as competições:
A maior prova do triatlo capixaba, o Desafio Realcafé Capixaba de Ferro, acontece neste sábado (23) e neste domingo (24) com largada na Praia da Bacutia, em Guarapari. A prova conta com duas categorias de distância (standard e duplo standard) e ainda com a Kids, para a criançada também se divertir. Na categoria principal, a duplo standard, o percurso será de 3 km de natação, 80 km de bicicleta e 20 km de corrida.
Linhares recebe a primeira etapa do Campeonato Estadual de Canoa Havaiana, neste sábado (23). A competição será disputada na modalidade Sprint, com distâncias de 500m, 1000m e 1500m, em canoas OC6, V1, OC1, OC2, V3 e V12.
A Copa Espírito Santo chega à sua 7ª rodada. Trata-se da última rodada da fase de grupos da competição. Os jogos deste fim de semana definem as equipes que avançam às quartas de final da competição. Confira os horários e locais de cada partida.
O Extreme Rock Brasil retorna a Vitória em sua 7ª edição. A competição, que é uma das duas únicas licenciadas da América Latina, e a mais disputada do país, acontece a partir deste sábado (23) e rola até domingo (24), no estacionamento externo do Shopping Vitória. O campeonato terá sete categorias: trios iniciantes, trios intermediários, master 35-39, 40-44 e 45-49. Além de over 50 individual, teens 16 e 17 anos individual, amador individual e RX individual. Todas com disputas no feminino e no masculino.
Seis equipes entrarão no ringue, neste sábado (23), para disputar o Open Estadual de Kung Fu. Ao todo, a competição contará com 15 lutas, com equipes de Vitória, Cariacica e Serra. Os vencedores doscombates garantem vaga no Campeonato Brasileiro da modalidade, que acontece em Brasília (DF), em dezembro.