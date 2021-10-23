Agenda: confira as competições que vão agitar o fim de semana no ES

Tradicional, prova de triatlo, o Capixaba de Ferro acontece neste sábado (23) Crédito: Capixaba de Ferro/Divulgação

O fim de semana esportivo vai ser agitado no Espírito Santo. Na Grande Vitória ou no interior do Estado, mais de mil atletas vão entrar em ação nas suas modalidades. As principais competições que acontecem neste sábado (23) e no domingo (24) são: Capixaba de Ferro (triatlo), a primeira etapa do Campeonato Estadual de Canoa Havaiana, Extreme Rock Brasil (CrossFit), Copa Espírito Santo (futebol) e o Open Estadual de Kung Fu.

Com tantas competições acontecendo simultaneamente, fique ligado na modalidade que você mais gosta de acompanhar, tome todos os cuidados ainda necessários no combate à Covid-19 e prestigie o esporte capixaba: Saiba mais sobre as competições:

CAPIXABA DE FERRO

A maior prova do triatlo capixaba, o Desafio Realcafé Capixaba de Ferro, acontece neste sábado (23) e neste domingo (24) com largada na Praia da Bacutia, em Guarapari. A prova conta com duas categorias de distância (standard e duplo standard) e ainda com a Kids, para a criançada também se divertir. Na categoria principal, a duplo standard, o percurso será de 3 km de natação, 80 km de bicicleta e 20 km de corrida.

Sábado (23)





7h30: Corrida Capixaba de Ferro

Corrida Capixaba de Ferro 9h: Corrida Capixabinha de Ferro





Corrida Capixabinha de Ferro Domingo (24)





6h: Triatlo (categoria standard)

Triatlo (categoria standard) 7h: Triatlo (categoria duplo standard)





Triatlo (categoria duplo standard) Local: Praia da Bacutia (Guarapari)

CAMPEONATO ESTADUAL DE CANOA HAVAIANA

Cerca de 300 competidores são esperados para a primeira etapa do Campeonato Estadual de Canoa Havaiana Crédito: Assessoria de Imprensa/Divulgação

Linhares recebe a primeira etapa do Campeonato Estadual de Canoa Havaiana, neste sábado (23). A competição será disputada na modalidade Sprint, com distâncias de 500m, 1000m e 1500m, em canoas OC6, V1, OC1, OC2, V3 e V12.

Local: Lagoa Nova - Cabana Serafim (Linhares)

Lagoa Nova - Cabana Serafim (Linhares) Horário: A partir de 7h



A partir de 7h Entrada: R$ 5,00

COPA ESPÍRITO SANTO (Futebol)

A Copa Espírito Santo chega à sua 7ª rodada. Trata-se da última rodada da fase de grupos da competição. Os jogos deste fim de semana definem as equipes que avançam às quartas de final da competição. Confira os horários e locais de cada partida.

Sábado (23) às 15h





Vilavelhense x CTE Colatina

Kléber Andrade (Cariacica)





Kléber Andrade (Cariacica) Pinheiros x Rio Branco-VN

João Soares de Moura Filho (Pinheiros)





João Soares de Moura Filho (Pinheiros) Nova Venécia x GEL

Zenor Pedrosa Rocha (Nova venécia)





Zenor Pedrosa Rocha (Nova venécia) Porto Vitória x Rio Branco

Robertão (Serra)





Robertão (Serra) Domingo (24) às 15h





Serra x Capixaba

Robertão (Serra)





Robertão (Serra) Forte Rio Bananal x Desportiva

Engenheiro Araripe (Cariacica)





Engenheiro Araripe (Cariacica) Sport x Real Noroeste

Gil Bernardes (Vila Velha)





Gil Bernardes (Vila Velha) Atlético Itapemirim x Aster

José Olívio Soares (Itapemirim)

EXTREME ROCK BRASIL (CrossFit)

Extreme Rock Brasil já aconteceu em Vitória e edição foi um sucesso Crédito: Extreme Rock Brasil/Divulgação

O Extreme Rock Brasil retorna a Vitória em sua 7ª edição. A competição, que é uma das duas únicas licenciadas da América Latina, e a mais disputada do país, acontece a partir deste sábado (23) e rola até domingo (24), no estacionamento externo do Shopping Vitória. O campeonato terá sete categorias: trios iniciantes, trios intermediários, master 35-39, 40-44 e 45-49. Além de over 50 individual, teens 16 e 17 anos individual, amador individual e RX individual. Todas com disputas no feminino e no masculino.

Horário: Sábado (23) 7h às 21h / Domingo (24) 8h às 20h

Sábado (23) 7h às 21h / Domingo (24) 8h às 20h Local: Estacionamento externo do Shopping Vitória - Entrada franca

OPEN ESTADUAL DE KUNG FU

Seis equipes entrarão no ringue, neste sábado (23), para disputar o Open Estadual de Kung Fu. Ao todo, a competição contará com 15 lutas, com equipes de Vitória, Cariacica e Serra. Os vencedores doscombates garantem vaga no Campeonato Brasileiro da modalidade, que acontece em Brasília (DF), em dezembro.

Local: Praça Dom João Batista, no bairro São Pedro I (Vitória)

Praça Dom João Batista, no bairro São Pedro I (Vitória) Horário: 16h