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Esporte

Agenda: confira as competições que vão agitar o fim de semana no ES

Triatlo, canoa havaiana, CrossFit, futebol e kung fu vão rolar em várias cidades do Estado. Prestigie

Públicado em 

23 out 2021 às 02:00
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

Tradicional prova de triatlo chega a sua sexta edição em 2021
Tradicional, prova de triatlo, o Capixaba de Ferro acontece neste sábado (23) Crédito: Capixaba de Ferro/Divulgação
O fim de semana esportivo vai ser agitado no Espírito Santo. Na Grande Vitória ou no interior do Estado, mais de mil atletas vão entrar em ação nas suas modalidades. As principais competições que acontecem neste sábado (23) e no domingo (24) são: Capixaba de Ferro (triatlo), a primeira etapa do Campeonato Estadual de Canoa Havaiana, Extreme Rock Brasil (CrossFit), Copa Espírito Santo (futebol) e o Open Estadual de Kung Fu. 
Com tantas competições acontecendo simultaneamente, fique ligado na modalidade que você mais gosta de acompanhar, tome todos os cuidados ainda necessários no combate à Covid-19 e prestigie o esporte capixaba: Saiba mais sobre as competições:

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CAPIXABA DE FERRO

A maior prova do triatlo capixaba, o Desafio Realcafé Capixaba de Ferro, acontece neste sábado (23) e neste domingo (24) com largada na Praia da Bacutia, em Guarapari. A prova conta com duas categorias de distância (standard e duplo standard) e ainda com a Kids, para a criançada também se divertir. Na categoria principal, a duplo standard, o percurso será de 3 km de natação, 80 km de bicicleta e 20 km de corrida. 
  • Sábado (23) 

  • 7h30: Corrida Capixaba de Ferro 
  • 9h: Corrida Capixabinha de Ferro 

  • Domingo (24) 

  • 6h: Triatlo (categoria standard) 
  • 7h: Triatlo (categoria duplo standard)  

  • Local: Praia da Bacutia (Guarapari)

CAMPEONATO ESTADUAL DE CANOA HAVAIANA  

Cerca de 300 competidores são esperados para a primeira etapa do Campeonato Estadual de Canoa Havaiana
Cerca de 300 competidores são esperados para a primeira etapa do Campeonato Estadual de Canoa Havaiana Crédito: Assessoria de Imprensa/Divulgação
Linhares recebe a primeira etapa do Campeonato Estadual de Canoa Havaiana, neste sábado (23). A competição será disputada na modalidade Sprint, com distâncias de 500m, 1000m e 1500m, em canoas OC6, V1, OC1, OC2, V3 e V12.
  • Local: Lagoa Nova - Cabana Serafim (Linhares) 
  • Horário: A partir de 7h 
  • Entrada: R$ 5,00

COPA ESPÍRITO SANTO (Futebol)

A Copa Espírito Santo chega à sua 7ª rodada. Trata-se da última rodada da fase de grupos da competição. Os jogos deste fim de semana definem as equipes que avançam às quartas de final da competição. Confira os horários e locais de cada partida.  
  • Sábado (23) às 15h

  • Vilavelhense x CTE Colatina 
    Kléber Andrade (Cariacica) 

  • Pinheiros x Rio Branco-VN 
    João Soares de Moura Filho (Pinheiros) 

  • Nova Venécia x GEL 
    Zenor Pedrosa Rocha (Nova venécia) 

  • Porto Vitória x Rio Branco 
    Robertão (Serra) 

  • Domingo (24) às 15h 

  • Serra x Capixaba 
    Robertão (Serra) 

  • Forte Rio Bananal x Desportiva 
    Engenheiro Araripe (Cariacica) 

  • Sport x Real Noroeste 
    Gil Bernardes (Vila Velha) 

  • Atlético Itapemirim x Aster 
    José Olívio Soares (Itapemirim)

EXTREME ROCK BRASIL (CrossFit)

Extreme Rock Brasil já aconteceu em Vitória e edição foi um sucesso
Extreme Rock Brasil já aconteceu em Vitória e edição foi um sucesso Crédito: Extreme Rock Brasil/Divulgação
O Extreme Rock Brasil retorna a Vitória em sua 7ª edição. A competição, que é uma das duas únicas licenciadas da América Latina, e a mais disputada do país, acontece a partir deste sábado (23) e rola até domingo (24), no estacionamento externo do Shopping Vitória. O campeonato terá sete categorias: trios iniciantes, trios intermediários, master 35-39, 40-44 e 45-49. Além de over 50 individual, teens 16 e 17 anos individual, amador individual e RX individual. Todas com disputas no feminino e no masculino.
  • Horário: Sábado (23) 7h às 21h / Domingo (24) 8h às 20h
  • Local: Estacionamento externo do Shopping Vitória - Entrada franca

OPEN ESTADUAL DE KUNG FU

Seis equipes entrarão no ringue, neste sábado (23), para disputar o Open Estadual de Kung Fu. Ao todo, a competição contará com 15 lutas, com equipes de Vitória, Cariacica e Serra. Os vencedores doscombates garantem vaga no Campeonato Brasileiro da modalidade, que acontece em Brasília (DF), em dezembro. 
  • Local: Praça Dom João Batista, no bairro São Pedro I (Vitória) 
  • Horário: 16h 
*Quer ver sua competição aqui na lista. Manda o email para [email protected] que a gente divulga. Vamos juntos!!!

Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

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