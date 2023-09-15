Paulo Guedes e as oportunidades de negócios para o Brasil

Ex-ministro Paulo Guedes veio dar palestra em Vitória Crédito: Danniel Nardaci/UVV

Nesta última terça-feira (12) esteve em Vitória o economista, professor e ex-ministro da Fazenda Paulo Guedes . Ele realizou uma palestra na UVV Premium Business, unidade de pós-graduação em Vitória que já abriga instituições nacionais como o Instituto Einstein e a ESPM. Com o tema "Oportunidades de negócios globais para o Brasil", ele falou de tudo um pouco e deixou uma grande reflexão para o país se beneficiar das transformações que o mundo tem atravessado.

Na verdade, vimos um Paulo Guedes professor. Abordou diversos assuntos com muita tranquilidade e riqueza de detalhes. Fez um passeio pela história e uma defesa enfática da ciência. Citando autores mundiais e a defesa da necessidade de lermos mais, para conhecermos a verdade, pois ela “são teias relativas”. Na verdade são aproximações. Discutiu a educação no Brasil, principalmente a de nível superior, e a necessidade de implementação de ações práticas para melhoria do capital humano como a melhor saída para melhoria do nosso país.

No campo político, fez uma defesa do liberalismo. Convocou Karl Popper em "A Sociedade Aberta", apontando como inimigos aqueles que sonham com unidade e um coletivismo utópico. E que o Brasil precisa encontrar o seu caminho para prosperidade. Quando falou de sua passagem como ministro da fazenda, falou do ex-presidente Bolsonaro uma única vez. Na verdade, disse que dava suporte à candidatura do Luciano Huck e que, com a sua desistência em concorrer a presidência da República, aceitou ser o “Posto Ipiranga “ do então candidato Jair Bolsonaro à presidência da República.

Falando de economia, apontou os riscos e oportunidades de rupturas das cadeias produtivas globais, em função da pandemia e da própria guerra da Ucrânia. Colocando o Brasil como grande produtor alimentar e também sendo o maior exportador de alimentos da América Latina. Também abordou os desafios de mudar a matriz energética do mundo. E que o Brasil novamente tem uma vantagem diante dos grandes países do mundo: sol, água e vento. O Brasil não pode ser mais ignorado, pois temos hoje a maior matriz energética limpa do mundo. E ainda podemos ter “hidrogênio verde, amônia verde e produção de combustível verde com o menor custo de poluição do mundo”.

Questionado sobre a dependência do mundo e também do Brasil do petróleo, foi categórico em afirmar que essa transformação levará tempo para que ocorra uma substituição. Entretanto, é necessário começar já. Como a descarbonização da economia, boas práticas de ESG e desenvolvimento sustentável.