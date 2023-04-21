Lula e o dia 25 de abril em Portugal

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva Crédito: Ricardo Stuckert/PR

Na próxima semana, Portugal comemora a data mais importante de sua recente história: o 25 de Abril. Trata-se de uma data de grande estima dos portugueses, principalmente pelos adultos que viveram e sentiram na pele a ditadura do Estado Novo de Salazar. Em 25 de abril de 1974, Portugal através da Revolução dos Cravos voltou a ser uma democracia.

A comemoração do 49º aniversário será um pouco diferente. Contará com a presença do presidente brasileiro Lula da Silva. Entretanto, mesmo antes da confirmação da presença do presidente brasileiro, a polêmica já estava instalada, pois o convite teria sido para que Lula fizesse um discurso na sessão solene das comemorações da revolução, o que gerou muita reclamação dos partidos de centro direita de Portugal. Desfeito o nó, Lula fará um discurso no parlamento português e não mais na sessão principal.

Agora com as recentes declarações do presidente Lula sobre a guerra da Ucrânia e as manifestações de repúdio da União Europeia, os partidos de direita de Portugal voltaram a carga num questionamento da presença do Lula nas comemorações. A tônica é que “Portugal não pode receber um presidente que é a favor de Putin”, declarou o líder da Iniciativa Liberal Rui Rocha. Já o líder do partido da extrema-direita do Chega, André Ventura, promete uma grande manifestação no país para questionar a presença de Lula em Portugal.