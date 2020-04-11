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Economia

Como sobreviver ao meteoro que já atinge a indústria tradicional?

Este é o novo momento de disrupção da indústria tradicional vindo de vários lados. É bom se antecipar ou tirar o atraso

Públicado em 

11 abr 2020 às 05:00
Evandro Milet

Colunista

Evandro Milet

Industrialização
Os desafios para a indústria Crédito: Divulgação
Os debates e previsões sobre o futuro costumam abordar o mundo digital e o seu crescimento, justificados pela posição das empresas desse setor nas listas de maior valor de mercado como acontece com Google, Amazon, Apple e Microsoft. Cabe aqui um olhar sobre o que acontecerá de disrupção também com a indústria tradicional, seja extrativa, seja de transformação, sempre necessárias, já que continuamos humanos com necessidades físicas. Precisamos de minérios, aço, árvores e petróleo para a indústria, precisamos de máquinas e equipamentos e precisamos de produtos para uso e consumo.
Uma primeira observação: esses insumos e produtos precisam ser armazenados e transportados, o que aumenta a necessidade de logística, isto é, estradas, portos, aeroportos e armazéns, tudo isso multiplicado pelo crescimento acelerado do e-commerce, que vai ser turbinado pelo coronavírus. Só aí já temos muitas inovações para acompanhar.

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Tem mais. Todas as indústrias tradicionais estão sendo impactadas pelo digital, seja na própria concepção do produto, como os automóveis, na qual grande parte do seu custo é o software e a eletrônica embarcada,  no processo de produção cada vez mais automatizado. A disrupção pode se dar na substituição do próprio produto por uma concepção diferente como aconteceu com o conhecido caso da Kodak e acontecerá com o petróleo, ou pode se dar por um aumento brutal da produtividade nos processos e redução de preços, como a China tem mostrado ao mundo, seja com o custo do trabalho ou com transformação digital.
A indústria tem passado por transformações radicais como aconteceu com o movimento da qualidade e o just-in-time nas décadas de 1980/90, com a informatização, robotização, sustentabilidade e participação em cadeias globais de valor, e agora entra na era da transformação digital, da internet das coisas, da inteligência artificial, dos aplicativos e plataformas, do 5G e do mundo novo da biotecnologia.

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Outras novidades são oportunidades ou ameaças: a tendência de eliminação de intermediários na comercialização, a mudança de comercialização de produtos para serviços, a agregação de serviços aos produtos, a rastreabilidade de produtos, a inovação aberta e hubs de startups, o corporate venturing, a demanda por produtos saudáveis e a pressão pela redução de consumo de água e energia e pela logística reversa.
A pandemia atual também levantou a preocupação do risco da concentração de insumos das cadeias globais em determinados países, mais especificamente na China. Particularmente a indústria eletrônica e a de medicamentos e equipamentos médicos já se movem para rastrear toda a sua árvore de insumos e eventualmente mudar fornecedores ou trazê-los para o próprio país.

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Há ainda as mudanças de costumes, algumas provocadas, temporária ou definitivamente, pela pandemia e que provocam impactos, positivos ou negativos, na indústria: mais home-office, menos locomoção, menos aglomerações, mais interações digitais, mais preocupação com saúde e mais cobranças de responsabilidade social das empresas.
Tudo isso envolto em uma recessão pesada que nos pegou tentando sair de outra.
Esse é o novo momento de disrupção da indústria tradicional vindo de vários lados. É bom se antecipar ou tirar o atraso, depois que conseguir sobreviver ao meteoro.

Evandro Milet

É consultor e palestrante em Inovação e Estratégia. Neste espaço, novidades e reflexões sobre mercado de trabalho e tecnologia têm sempre destaque.

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