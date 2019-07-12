Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Evandro MIlet

Commodities não significam atraso, podem trazer grandes oportunidades

Com logística, tecnologia e conhecimento, o agronegócio pode ser muito maior que commodities com preço baixo

Públicado em 

12 jul 2019 às 20:37
Evandro Milet

Colunista

Evandro Milet

Commodities Crédito: Divulgação
O acordo Mercosul-União Europeia ressuscitou o debate entre a visão nacional-desenvolvimentista e a visão liberal. Na primeira, o acordo amarra o país a exportar commodities de baixo valor agregado enquanto libera a importação de produtos industriais de alto valor agregado. Nesta visão, setores devem ser protegidos para preservar empresas nacionais e empregos qualificados.
> Dependência da exportação de commodities traz menos desenvolvimento
Na visão liberal, a abertura de mercados é fundamental para aumentar a competição, o que força o aumento de produtividade das empresas nacionais para concorrer com o produto importado.
> Acordo com UE é confortável para agricultura brasileira, diz ministra
Assim, as empresas de baixa produtividade devem quebrar mesmo porque abrem espaço para as de maior produtividade e mais competitivas, e isso é bom para o país. A visão liberal preconiza uma política mais ampla com a lógica de apoio ao empreendedorismo e melhoria do ambiente de negócios, com simplificação e redução da carga tributária, redução da burocracia, flexibilização das leis trabalhistas, melhoria de infraestrutura, segurança jurídica, redução do custo de capital e mais educação, ciência e tecnologia.
Desse modo, teríamos empresas competitivas sendo criadas permanentemente, disputando mercado com estrangeiras, com as vantagens da proximidade e da língua e se habilitando a exportar e a competir pelo mercado global, muitas vezes maior que o mercado local.
O argumento da primarização da pauta peca pelo anacronismo. O agronegócio pode ser muito maior que commodities com preço baixo. A agregação de conhecimento, estratégia, logística e tecnologia faz, por exemplo, com que uma saca de cafés especiais possa valer cinco vezes mais que uma de café cultivado tradicionalmente. Cria espaço também para startups (agritechs) e para novas empresas de fertilizantes, defensivos, equipamentos, logística e insumos em geral, valorizando as vantagens comparativas do Brasil. Isso vale para toda a agropecuária e lógica similar vale para mineração.
Além disso, o acordo reduz de 17% para zero as tarifas de importação de produtos industriais brasileiros como calçados e aumenta a competitividade de bens industriais em outros setores. E dá prazos variando até 15 anos para que as indústrias se adaptem.
Os exemplos de Canadá e Austrália nos mostram como países com grandes reservas de recursos naturais podem ampliar suas vantagens comparativas, criar indústrias focadas nessas vantagens e ter alta renda per capita. De outro lado, países como a Holanda, quase sem área para plantar, são potências do agronegócio, pelo conhecimento e tecnologia. Commodities não significam mais atraso, podem trazer grandes oportunidades.
 

Evandro Milet

É consultor e palestrante em Inovação e Estratégia. Neste espaço, novidades e reflexões sobre mercado de trabalho e tecnologia têm sempre destaque.

Tópicos Relacionados

Agronegócio Economia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A IA não aconteceu. A IA não está acontecendo. A IA não vai acontecer
Abertura da exposição ''Amazônia'', do renomado fotógrafo Sebastião Salgado
Cais das Artes insere o Espírito Santo no mundo
Instituto Ponte reúne empresários do ES e do país no Ponte Day em São Paulo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados