Ataques em escolas: o desafio é maior do que parece

Adolescente esfaqueia professores e aluno em escola de São Paulo Crédito: Reprodução/TV Globo

O telefone celular do agressor foi apreendido e, numa primeira análise, já foram encontradas informações sobre ataques em outras escolas, indicando que toda a ação foi planejada e que, possivelmente, foi inspirada em chacinas semelhantes.

No dia 25 de novembro de 2022, um estudante de 16 anos também promoveu um massacre em duas escolas no município de Aracruz . Utilizando armas de fogo, o agressor matou três professoras e uma estudante de apenas 12 anos de idade. Outras 12 pessoas ficaram feridas, algumas com sequelas até os dias de hoje.

Durante as investigações, a polícia encontrou nos pertences do agressor informações que chamam a atenção e que parecem seguir o padrão do ataque desta semana, em São Paulo. Ao que tudo indica, o assassino de Aracruz tinha grande admiração por criminosos que, no passado, também executaram homicídios em escola.

Arquivos digitais contendo informações sobre o ataque à escola de Columbine (1999)*, nos Estados Unidos, e sobre o massacre da escola de Suzano/SP (2019)** foram encontrados entre as coisas do responsável pela chacina.

Dois pontos merecem destaque acerca desses últimos eventos criminosos em escolas. Em ambos os casos (e em tantos outros) percebemos o chamado efeito copycat (nome dado pelo escritor americano Loren L. Coleman ao fenômeno que faz com que um criminoso imite crimes já praticados anteriormente) ou imitador. Em São Paulo e em Aracruz, os agressores se inspiraram em ataques praticados anteriormente, conforme apontam os indícios e provas obtidos nas investigações.

Outro ponto que chama a atenção é que ambos os agressores acessaram as informações dos ataques anteriores na internet, por meio de sites e redes sociais, as quais têm sido utilizadas por indivíduos que têm grande fixação por esse tipo de crime. Não raras vezes as polícias têm encontrado chats onde chacinas pretéritas e futuras são mencionadas ou descritas com grande admiração por parte dos participantes desses fóruns.

Nada indica que o fenômeno copycat vai deixar de existir, de modo que quanto mais ataques acontecerem, maior a probabilidade de que novas chacinas em escolas sejam praticadas. Isso, por si só, já aumenta em muito o desafio que precisamos (todos nós) enfrentar.

Ademais, o monitoramento eficiente da internet e redes sociais é tarefa hercúlea, que demanda muito investimento. O enfrentamento desse fenômeno passa necessariamente pela inteligência e por tecnologia de ponta, capaz de gerar alertas cada vez que haja a menor ameaça. De parte da segurança pública, precisamos estar equipados e capacitados para detectar e evitar a ação de potenciais agressores.

O desafio, portanto, é gigantesco e ultrapassa as raias da segurança pública. Toda a sociedade, em especial as famílias e as escolas, precisa se conscientizar do atual cenário. Não podemos, em hipótese alguma, nos acostumar a ver chacinas em colégios (como parece já ter acontecido nos EUA). A escola deve ser um ambiente de igualdade, aprendizado, amizade, companheirismo e compreensão, jamais de violência.

*No ataque de Columbine, um dos mais sangrentos dos Estados Unidos, dois estudantes mataram 12 alunos e 1 professor e feriram outras 21 pessoas na escola Columbine High School, no dia 20/04/1999.