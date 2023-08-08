Papa Francisco e a coragem de enfrentar as contradições da Igreja Católica

Papa Francisco Crédito: Folhapress

Desde que assumiu o papado em 2013, o papa Francisco vem provocando profundas mudanças e fissuras em uma das instituições religiosas cristãs mais importantes do mundo, a Igreja Católica Romana.

A coragem de pensar e de agir diferente de tudo o que foi construído e sustentado pelo papado ao longo dos séculos certamente tem um preço e, pelo visto, o papa Francisco está disposta a pagá-lo, sabendo que não há mais tempo possível para adiar o enfrentamento das contradições e distopias que maculam e desonram aquela que é a maior e mais reverenciada instituição cristã do planeta, com influência em todas as áreas e setores, na política, na economia, no campo da moral e da justiça, enfim, em todos os âmbitos da vida.

Mesmo os governos reconhecidamente não católicos guardam profundo respeito ao papa como chefe de Estado e não apenas como chefe da Igreja Católica.

O incômodo causado na cúria romana e em alguns setores conservadores da Igreja Católica com as declarações e com os hábitos simples começou desde o início de seu papado, quando Francisco abriu mão do luxo e da ostentação vivenciados no Vaticano e fez opção por estar perto daqueles com os quais se identifica como simples pastor de ovelhas.

Ao abdicar dos aposentos luxuosos do Palácio Apostólico que lhe estavam destinados, ele mostra a que veio e assume sua condição de homem igual a todos os demais apenas colocado em um lugar para servir e não para ser servido.

Ao abolir a emblemática sessão de “beija-mão” denotativa de submissão e obediência dos fiéis, Francisco demarca uma mova modelagem papal, um rompimento perturbador e incômodo para os conservadores pertencentes a uma igreja que se distanciou dos fiéis e se encastelou nos palácios papais, longe da dor, do sofrimento e do cheiro do povo.

Ao trocar o anel de ouro usado por todos os demais papas anteriores, passando a usar um simples anel de prata, Francisco se compromete, simbolicamente, não mais com o fausto e o esplendor do ouro palaciano, lapidado à custa da miséria e da escravidão, típico dos reis, para assumir sua real condição de pescador de homens em nome do Cristo.

Romper com ritos e tradições institucionalizados e sacralizados na igreja provocaram incômodos e rupturas difíceis de serem compreendidas por aqueles que optam por reverenciar costumes, mesmo que já ultrapassados e carentes de sentido na atualidade.

Aos destinatários de sua real missão, aqueles a quem os pastores devem se dedicar, Francisco indica sinais fortes de que a igreja está mudando, não mudando no sentido de se “modernizando”, como afirmam alguns críticos e defensores dos costumes e tradições, mas voltando ao primeiro amor, aquele ao qual foi efetivamente vocacionado.

Um abraço no papa é mais carregado de simbolismo do que um anel de ouro beijado em um ritual de servidão, submissão e obediência irrestrita a um homem que precisamos considerar apenas como alguém com uma missão em prol do evangelho e não um representante de Deus na terra.

Ao beijar as mãos dos cardeais do Vietnã e da China, Franciso inverte a lógica e tenta repetir o ensinamento de humildade de Cristo quando lavou os pés dos discípulos.

Foram muitos os sinais enviados por Francisco de que as tradições devem estar subordinadas ao amor e a compaixão. Nos últimos dias ele potencializa essa mensagem vivida de que o amor deve ser a marca do cristão e não a pompa e as tradições.

Convidar os fieis ao amor concreto e não abstrato é a prova maior de um revolucionário em uma igreja cristalizada em tradições pouco afeitas aos ditames do cristianismo. Amar como Cristo amou implica em afastar o “asco da pobreza dos outros” e sujar as mãos na miséria e nas chagas que se avolumam na penúria construída e fomentada pela ganância que mata e destrói a vida e a dignidade.

Francisco anuncia o evangelho a partir dos mais frágeis e miseráveis e dos compromissos de solidariedade social e pessoal. Não é um comunista no sentido estrito da palavra como o acusam alguns.

É apenas um cristão comprometido com os ensinamentos do Cristo. Cristãos que hoje são tachados por muitos, que se afirmam hipocritamente como cristãos, como comunistas.

Amor no concreto para Francisco é agir no concreto em defesa dos mais pobres e vulneráveis. Sujar as mãos na miséria, na doença e nas chagas é viver o verdadeiro amor de Cristo.

Chamar ao amor concreto é convidar aos compromissos de uma vida vivida com o outro, respeitando sua dor, seu sofrimento e sua miséria e, quem sabe, aprendendo a viver com menos para que todos possam igualmente usufruir dos bens da vida com dignidade.