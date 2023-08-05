Tomás de Aquino: 700 anos de canonização pela Igreja Católica

Afinal, qual o significado de tão grande reconhecimento? Para responder a isso, devemos dizer que o nome “santidade”, como explica o próprio Sto. Tomás, parece implicar duas coisas Crédito: Reprodução

Wilson Coimbra Lemke É doutorando e mestre em Filosofia. Especialista em Doutrina Social da Igreja e Ordem Social. Especialista em Direito Tributário e Processo Tributário. Bacharel em Direito. Advogado, escritor e professor universitário

Comemorou-se em 18 de julho de 2023 o sétimo centenário da inscrição de Tomás de Aquino no catálogo dos Santos Confessores da Igreja Católica. Mas, afinal, qual o significado de tão grande reconhecimento? Para responder a isso, devemos dizer que o nome “santidade”, como explica o próprio Sto. Tomás, parece implicar duas coisas.

De um modo, a pureza; pois, como diz Dionísio, “a santidade é a pureza isenta de toda mancha, perfeita e absolutamente imaculada”. E o nome grego correspondente a esse significado é agios, pois é dito “puro” como se não estivesse sujo de terra. De outro modo, a santidade implica firmeza; por isso, entre os povos antigos, diziam-se “santas” aquelas coisas protegidas por lei para que não fossem violadas.

De onde se diz “sancionado” o que é firmado por lei. Segundo os latinos, esse nome “santo” também pode se referir à pureza, entendendo-se por santo como se “tingido por sangue”, porque antigamente os que queriam purificar-se eram tintos com o sangue da vítima, como diz Isidoro de Sevilha.

E ambos os significados são apropriados, de modo que a santidade é atribuída a Tomás de Aquino pelo fato de ele ter sido puro e firme. Foi puro porque sua mente não estava imersa nas coisas inferiores, pelas quais poder-se-ia contaminar, mas elevada a Deus. Abstraindo-se, pois, das coisas inferiores, sua mente pôde se unir ao que há de supremo. E, assim, com a pureza, a sua mente pôde buscar as coisas que são do alto (Cl. 3, 1). Por onde se lhe aplica o dito na Escritura (Hb 12, 14): “Segui a paz com todos, e a santidade, sem a qual ninguém verá a Deus.”

Mas ele foi também firme, pois elevou sua mente a Deus como ao último fim e princípio, que forçosamente são o que há de mais imóvel. Por isso, teve por certo, como o Apóstolo Paulo (Rm 8, 38-39), que nem a morte, nem a vida lhe separaria do amor de Deus.

Assim, pois, chama-se há 700 anos “Santo” Tomás pela aplicação que fez de sua própria mente e de seus atos a Deus. Não só os que pertencem especialmente ao Seu culto (como são os sacrifícios, as oblações e coisas semelhantes), mas também os atos de suas outras virtudes, ou por se dispor pelas suas boas obras ao culto divino.