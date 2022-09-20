Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Preocupação global

Na era dos novos vírus, investir na saúde é investir na economia

É uma questão transdisciplinar que envolve decisões políticas em áreas como educação, moradia, meio ambiente, segurança alimentar e tantas outras que se entrecruzam e que tem a saúde e a vida humana como fim

Publicado em 20 de Setembro de 2022 às 00:15

Públicado em 

20 set 2022 às 00:15
Elda Bussinguer

Colunista

Elda Bussinguer

O mundo precisa aceitar uma verdade  inconteste. Estamos vivendo uma era na qual os vírus ocuparão lugar de destaque na agenda governamental e na organização do estilo de vida das pessoas. A pandemia da Covid-19 foi um alerta global sobre uma realidade que cientistas,  estudiosos de políticas públicas e pesquisadores de saúde coletiva do mundo inteiro já anunciavam.  
O mundo sofrerá as consequências da destruição ambiental acelerada, do aquecimento global, da falta de financiamento em saúde e das políticas públicas de caráter mais individual do que coletivo. Bill Gates, o fundador da Microsoft e um dos homens mais ricos do mundo, alertou para os riscos de novas pandemias e a necessidade de se aumentar os investimentos em pesquisas nessa área, especialmente no desenvolvimento de vacinas. 
Ao afirmar que “a nova pandemia vai ser mais mortal do que a do coronavírus”, Gates nos permite compreender que o problema não pode ser considerado apenas na perspectiva e na lógica da Saúde. Pandemias afetam as economias e colocam em risco  os negócios, independentemente das áreas nas quais estejam inseridos.

Veja Também

Covid-19: OMS diz que fim da pandemia pode estar próximo

OMS notifica mais de 50 mil casos de varíola dos macacos no mundo

Bill Gates está focado na questão do desenvolvimento de pesquisas diretamente ligadas à saúde e à inovação em vacinas e em medicamentos. Mas o problema precisa ser enfrentado também sobre outras perspectivas, considerando ser uma questão transdisciplinar que envolve decisões políticas em áreas como educação, moradia, meio ambiente, segurança alimentar e tantas outras que se entrecruzam e que tem a Saúde e a vida humana como fim.
Nesse sentido, sustenta-se aqui a afirmativa de que a humanidade vive sob o risco de que, se nada for feito para frear o modo como nos organizamos em sociedade, a maneira como nos relacionamos com o meio ambiente e com nossos semelhantes e a forma como nos preparamos para o futuro no que diz respeito às políticas públicas em geral e de saúde em particular, viveremos de pandemia em pandemia. Algumas  questões me parecem relevantes  para uma análise objetiva do problema: 
  1. Há uma impossibilidade real de que decisões em saúde possam ser tomadas isoladamente de forma imediata com vistas a impedir a rápida propagação dos vírus.  Isso implica em aceitar que é preciso planejamento global da saúde em articulação  com organismos internacionais  e  interface com  outras políticas internas e externas; 
  2. Nossa total  dependência de investimentos  em políticas de saúde que contemplem ações de atenção à saúde coletiva, com  prevenção de doenças,  promoção da saúde e tratamento das doenças e seus agravos. Isso demanda investimento público compatível com a dimensão do problema a ser enfrentado;
  3. Nesse sentido, investimentos no  desenvolvimento de vacinas, observando que isso  demanda um tempo lógico e cronológico necessário para que todos os protocolos de pesquisa sejam obedecidos; 
  4. As desigualdades sociais que impõem a muitos uma condição de existência não compatível com medidas de isolamento e prevenção de contágio exigem investimento em garantia do Direito à moradia digna, com condições de salubridade e dignidade;
Enfim, é preciso reconhecer que a saúde precisa ser pensada em uma perspectiva global, compartilhada, com valorização dos organismos internacionais  e não apenas com políticas internas. A sobrevivência da vida humana no planeta  pode estar ameaçada por esse fenômeno de propagação sem o devido controle dos vírus e  por nossa incapacidade de pensar o problema de maneira ampliada e compartilhada. Nesse sentido, é necessário lembrar que economia depende da Saúde e a Saúde depende da economia.  Investir em Saúde é investir em economia.  Não teremos saúde para alguns se não lutarmos para que todos tenham acesso às mesmas condições  para obtê-la. 

Elda Bussinguer

Pos-doutora em Saude Coletiva (UFRJ), doutora em Bioetica (UnB), mestre em Direito (FDV) e professora universitaria

Tópicos Relacionados

Economia Saúde Covid-19 Saúde Pública
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Campeonato Brasileiro de Esportes de Contato
Vila Velha sedia Campeonato Brasileiro de Esportes de Contato neste fim de semana
Imagem de destaque
Planeta regente de Touro: veja a influência no amor e na personalidade
Imagem de destaque
Idoso é preso suspeito de abusar de adolescente em Sooretama

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados