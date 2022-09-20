Na era dos novos vírus, investir na saúde é investir na economia

O mundo precisa aceitar uma verdade inconteste. Estamos vivendo uma era na qual os vírus ocuparão lugar de destaque na agenda governamental e na organização do estilo de vida das pessoas. A pandemia da Covid-19 foi um alerta global sobre uma realidade que cientistas, estudiosos de políticas públicas e pesquisadores de saúde coletiva do mundo inteiro já anunciavam.

O mundo sofrerá as consequências da destruição ambiental acelerada, do aquecimento global, da falta de financiamento em saúde e das políticas públicas de caráter mais individual do que coletivo. Bill Gates, o fundador da Microsoft e um dos homens mais ricos do mundo, alertou para os riscos de novas pandemias e a necessidade de se aumentar os investimentos em pesquisas nessa área, especialmente no desenvolvimento de vacinas.

Ao afirmar que “a nova pandemia vai ser mais mortal do que a do coronavírus”, Gates nos permite compreender que o problema não pode ser considerado apenas na perspectiva e na lógica da Saúde. Pandemias afetam as economia s e colocam em risco os negócios, independentemente das áreas nas quais estejam inseridos.

Bill Gates está focado na questão do desenvolvimento de pesquisas diretamente ligadas à saúde e à inovação em vacinas e em medicamentos. Mas o problema precisa ser enfrentado também sobre outras perspectivas, considerando ser uma questão transdisciplinar que envolve decisões políticas em áreas como educação, moradia, meio ambiente, segurança alimentar e tantas outras que se entrecruzam e que tem a Saúde e a vida humana como fim.



Há uma impossibilidade real de que decisões em saúde possam ser tomadas isoladamente de forma imediata com vistas a impedir a rápida propagação dos vírus. Isso implica em aceitar que é preciso planejamento global da saúde em articulação com organismos internacionais e interface com outras políticas internas e externas; Nossa total dependência de investimentos em políticas de saúde que contemplem ações de atenção à saúde coletiva, com prevenção de doenças, promoção da saúde e tratamento das doenças e seus agravos. Isso demanda investimento público compatível com a dimensão do problema a ser enfrentado; Nesse sentido, investimentos no desenvolvimento de vacinas, observando que isso demanda um tempo lógico e cronológico necessário para que todos os protocolos de pesquisa sejam obedecidos; As desigualdades sociais que impõem a muitos uma condição de existência não compatível com medidas de isolamento e prevenção de contágio exigem investimento em garantia do Direito à moradia digna, com condições de salubridade e dignidade; Nesse sentido, sustenta-se aqui a afirmativa de que a humanidade vive sob o risco de que, se nada for feito para frear o modo como nos organizamos em sociedade, a maneira como nos relacionamos com o meio ambiente e com nossos semelhantes e a forma como nos preparamos para o futuro no que diz respeito às políticas públicas em geral e de saúde em particular, viveremos de pandemia em pandemia. Algumas questões me parecem relevantes para uma análise objetiva do problema: