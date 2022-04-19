Brasil está mais uma vez na contramão da OMS e da ciência

Marcelo Queiroga, ministro da Saúde Crédito: Valter Campanato / Agência Brasil

Enquanto a Organização Mundial da Saúde (OMS) propõe um plano estratégico para a saída da fase emergencial da pandemia, a partir de uma análise da conjuntura internacional que contemple a aceitação da impossibilidade do alcance de resultados eficazes de forma setorizada, localizada em países com maior ou menor capacidade de vacinação e controle sanitário, considerando a capilaridade e capacidade de difusão do vírus, o Brasil, de forma açodada e irresponsável, toma decisões fundamentadas exclusivamente nos interesses eleitoreiros do presidente da República.

Aqueles que deveriam, de fato, se manifestar nesse momento - considerando sua expertise e acumulação técnico-científica, capacidade de análise epidemiológica, sanitária - não foram sequer consultados.

Ao afirmar que saímos de uma pandemia para uma endemia, Marcelo Queiroga se esquece, ou finge esquecer, no afogadilho de atender, de forma irrestrita e subserviente, ao seu chefe, que esses conceitos estão consolidados na comunidade científica internacional, presentes nos principais manuais de epidemiologia e saúde coletiva do mundo, e que não cabe a ninguém, isoladamente, ainda que seja um ministro da Saúde, decretar o fim de uma pandemia e o nascimento de uma endemia.

Elas se constituem enquanto condições sanitárias reconhecidas pela comunidade científica, ainda que se possa admitir sua utilização política. Não podem ser o mero resultado do atendimento a um desejo do governante, comunicado à sociedade com um discurso de aparente valorização do SUS e submissão à ciência.

Para além das recomendações da OMS, países como os Estados Unidos reforçaram suas medidas sanitárias demonstrando que ainda não é hora de abandonar as máscaras e o investimento pesado em vacinação .

Olhando para o próprio umbigo, Queiroga e seu chefe genocida esquecem-se, ou demonstram não saber, que 34,4 % da população mundial ainda não recebeu nenhuma dose a vacina.

Em sua falta de empatia, solidariedade e inteligência olham para os países africanos, pobres e sem condições econômicas de alcançarem o patamar vacinal de países ricos, como se estivessem confinados em uma ilha sem comunicação com o restante do mundo.

Não conseguem perceber que no mundo global, pertencemos, todos, ao mesmo universo sanitário e, portanto, em codependência de condições de saúde. Ainda que não o fizéssemos por solidariedade e respeito humanitário, que o fizéssemos por inteligência sanitária. A OMS foi clara ao afirmar que "a Covid-19 representa um risco contínuo de propagação internacional e requer uma resposta internacional coordenada”.

Ao decidir na contramão das diretrizes emanadas pela OMS, o Brasil mais uma vez opta pela condição de pária internacional, colocando-se à margem das normas. Aliás, essa condição de marginalidade parece se confirmar como uma preferência do atual governo, em todas as áreas que nos colocarmos a analisar.

Estamos ainda lidando com um vírus relativamente desconhecido, que não respeita barreiras geográficas. Um vírus que pode comprometer o nosso futuro na Terra, se continuarmos a agir da forma como temos agido.