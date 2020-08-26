Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Economia

Perspectivas mais animadoras com redução da queda estimada para o PIB

Com apoio na PEC da Guerra, a queda estimada do PIB melhorou desde abril, em resposta à autorização de despesas sem limites para atender à pandemia e a continuação de uma política monetária inteligente

Publicado em 26 de Agosto de 2020 às 06:00

Públicado em 

26 ago 2020 às 06:00
Delfim Netto

Colunista

Delfim Netto

Coronavírus está trazendo impactos à economia
Coronavírus trouxe impactos para a economia  Crédito: Freepik
Não há como se conformar com a impotência da humanidade diante de mais uma zoonose cuja ocorrência é certa, mas aleatória. Todos os países têm alguma forma de seguro-saúde, e o Estado tem a obrigação moral de dotá-lo, no seu orçamento, com recursos (uma espécie de seguro) que têm taxa de retorno aparente nula enquanto se "espera" a pandemia, mas se torna infinita quando ela se apresenta.
Desde a Constituição de 1988, o Brasil tem um dos melhores e mais sofisticados sistemas de seguro-saúde do mundo – o SUS –, de acesso universal e financiado por uma tributação geral, ainda que equitativamente problemática. Infelizmente, não introjetamos a necessidade de dotá-lo, a cada ano, de um pequeno "surplus" (o seguro) para mantê-lo no nível mínimo necessário para acomodar o aumento da demanda de "saúde" quando ela se apresenta. Isso é possível porque a dinâmica epidemiológica das zoonoses é sempre parecida.

Veja Também

Há esperança de administrar a dívida mesmo com um modesto crescimento

Tomada de surpresa, a sociedade espera a resposta do Estado, a quem ela entregou o monopólio da força e parte de sua liberdade para coordenar o seu comportamento diante de eventuais emergências que a atingem.
No caso da pandemia, isso não é trivial, porque para minimizar o número de óbitos é preciso isolar os cidadãos, e, ao mesmo tempo, estimular a atividade econômica, o que exige a sua cooperação física, ou seja, a proximidade entre eles, o que requer uma grande habilidade política.
Até agora creio que temos nos saído pior na primeira tarefa, por conta do "bate-cabeça" entre o presidente e os governadores e entre estes e os prefeitos, além da falta de um programa coerente de medição adequada do fenômeno mesmo hoje, sete meses após a chegada da Covid-19 ao Brasil. A evidência disso são os registros precários de mais de 114 mil óbitos.

Veja Também

Sem enfrentar a reforma do Estado, Executivo continuará enxugando gelo

Miopia orçamentária impediu que SUS fosse equipado adequadamente

Na segunda, ao contrário, os resultados são animadores. Com apoio na PEC da Guerra, a queda estimada do PIB melhorou desde abril, em resposta à autorização de despesas sem limites para atender à pandemia e a continuação de uma política monetária inteligente e cuidadosa, que demorou, mas já começou a chegar às "pontas", como é o caso do Pronampe.
A queda do PIB, que se esperava maior do que 7%, gira em torno de 5,5%, com um déficit nominal pouco superior a 16% do PIB, que elevará a relação dívida bruta/PIB para em torno de 95% (contra 76% em 2019). A taxa de inflação é da ordem de 1,5%, e a de juro real menor que 1%. Isso sugere que um pequeno crescimento do PIB em 2021 pode dar um forte sinal de que aquela relação vai começar a reduzir-se e abrir uma perspectiva futura benigna para o nosso equilíbrio fiscal.

Delfim Netto

Delfim Netto é um dos colunistas de A Gazeta

Tópicos Relacionados

Brasil Economia PIB governo federal Covid-19 Pandemia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Os mistérios de 'As Meninas', a obra mais enigmática de Velázquez
Viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante operação em estrada
Ciclista morre em colisão com carro em Conceição da Barra
Motociclista de 62 anos morre em acidente na ES-320, em Barra de São Francisco
Motociclista morre em acidente em Barra de São Francisco

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados