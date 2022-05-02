Xô ressaca literária! Saiba como recuperar o hábito de leitura

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Ler é fundamental para acumular conhecimento e aprender novas referências. Mas com uma exposição excessiva a diferentes telas, frequentemente temos contato com muita informação e, por consequência, muitos textos. Por isso, o hábito de leitura tem se perdido entre as gerações e recuperar esse costume pode ser um desafio.

Uma saída para esse problema tem sido utilizar a própria tecnologia como aliada. Afinal, se estamos ligados a muitas legendas de posts no Instagram e threads no Twitter, porque não converter esse tempo de atenção a conteúdos das mídias sociais para aplicativos e dispositivos de leitura digital?

Livros online e e-books podem ser uma boa alternativa para quem já desapegou do papel e tem preferido consumir informação apenas por dispositivos móveis. Algumas plataformas como o Skeelo disponilizam um acervo de livros de um jeito prático, simples e bem acessível. Pelo aplicativo, o usuário pode se conectar no celular, na televisão e diferentes meios de leitura.

Para os assinantes do Clube A Gazeta, a notícia fica ainda melhor, já que a plataforma disponibiliza mensalmente um livro best-seller em formato digital para ajudar nessa retomada do hábito de leitura e manter o costume durante o ano todo.

Além disso, outra dica é estabelecer algumas metas e incluir a leitura como uma obrigatoriedade da rotina. Se você está pensando em retomar esse costume ou está sofrendo da chamada “ressaca literária”, separamos algumas dicas bem legais para você recuperar esse hábito.

Um livro por mês Como já citamos anteriormente, é interessante estabelecer algumas metas no seu dia a dia. Comece devagar e tente ler 10 páginas antes de dormir ou em um horário que seja tranquilo para você. Depois, você pode aumentar esse número gradualmente. O importante é manter o foco e a disciplina. Não se force a finalizar uma obra apenas porque a começou. Às vezes a história não teve o suficiente para te cativar e tudo bem deixar ela de lado por um tempo. Para retomar o hábito de leitura, é ideal que você esteja consumindo livros que realmente te deem prazer. Isso vai ajudar muito a recuperar esse costume. Reúna seus amigos e compartilhe as histórias. Criar um grupo do livro é uma ótima opção para promover a troca de conhecimento e incentivar a manter esse hábito dentro da rotina. Empreste seus livros e pegue outros emprestados! Para os assinantes do Clube A Gazeta, a plataforma Skeelo disponibiliza mensalmente um livro best seller de forma gratuita. Essa já é uma ótima meta para se manter no radar e se recuperar da ressaca literária.