Você sabe a diferença entre o dia dos namorados e o dia de São Valentim?

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Para os mais românticos, qualquer detalhe é motivo para celebrar o amor e a pessoa que está do seu lado. Mas quando o assunto é a data oficial dos casais ao redor do mundo, uma pequena confusão pode acabar acontecendo. Isso porque, enquanto mundialmente é celebrado no dia 14 de fevereiro o dia de São Valentim, ou também dia dos namorados internacional, no Brasil essa data só é comemorada em 12 de junho.

Se engana quem pensa que existe uma história de amor por trás dessa confusão de datas. O motivo dos brasileiros comemorarem o dia mais romântico do ano quatro meses depois do resto do mundo é meramente comercial.

De acordo com uma pesquisa feita pela BBC, o Dia dos Namorados no Brasil surgiu após uma campanha publicitária idealizada por João Dória, pai do atual governador de São Paulo, em 1949. A ideia era alavancar as baixas vendas de uma rede de lojas paulistas no mês de junho. Mas a data não foi escolhida aleatoriamente.

No dia 13 junho se comemora o Dia de Santo Antônio, que tem fama de casamenteiro. Por isso, desde então os pombinhos celebram o seu amor na véspera do padroeiro dos casais, já que segundo a lenda, ele ajuda a unir namorados e noivos que querem subir ao altar.

MAS ENTÃO QUEM É SÃO VALENTIM?

Se no Brasil a data é meramente comercial, no resto do mundo um motivo mais romântico envolve essa celebração. Ainda na Idade Média, muitos guerreiros e soldados eram proibidos de se casar porque se acreditava que sem relacionamentos amorosos, eles seriam melhores no combate. Entretanto, São Valentim, na época um bispo, não acreditava nessa história e morreu condenado por realizar casamentos sem autorização.

Executado no dia 14 de fevereiro, a prática de enviar cartas e presentes para a pessoa amada nessa data surgiu como uma homenagem ao bispo, que antes de morrer deixou um bilhete para a mulher que era apaixonado. Romântico, não?

Independente da data, o importante é estar ao lado de quem amamos e, felizmente, nós brasileiros temos um dia a mais para celebrar o amor. Na Grande Vitória, não faltam opções para sair e aproveitar, principalmente, se você for assinante do Clube A Gazeta, que garante descontos e benefícios em 200 estabelecimentos em todo o Espírito Santo.

Confira cinco dicas de lugares para aproveitar e celebrar o dia dos namorados:

Parceiros do Clube A Gazeta O nome já diz tudo, não é mesmo? Essa é uma ótima dica para quem procura por espaços com bastante comida e artesanatos. Nas barraquinhas da Praça dos Namorados, é possível encontrar de tudo, além de ser um espaço bem conhecido na Capital. Quem prefere bares, a Rua da Lama, em Jardim da Penha, é uma boa pedida para encontrar diferentes estabelecimentos para passar a noite. Já para os mais românticos, o Farol de Santa Luzia, em Vila Velha, é um espaço que rende boas fotos e um clima bem mais descontraído. Quem gosta de curtir o frio da montanha, uma boa dica é o Parque Estadual de Pedra Azul, em Domingos Martins. Vale alugar um pequeno chalé e passar o final de semana ao lado da pessoa amada. Com mais de 200 estabelecimentos parceiros espalhados pelo Estado, o Clube A Gazeta oferece serviços especiais para quem busca por novas experiências no Espírito Santo. Além de ações exclusivas e promoções, os assinantes sempre pagam menos na conta, porque o desconto nunca pode faltar. Conheça.

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