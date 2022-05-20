Vila Velha completa 487 anos de história; confira dicas para comemorar o aniversário da cidade

Vila Velha comemora 478 anos. Crédito: Rodrigo Gavini

Ela foi a primeira a nascer por aqui e desde então segue conquistando o coração de muitos capixabas. Dona de lindas paisagens, não se preocupe em perguntar sua idade, porque ela se orgulha muito de toda a sua história. O nome dela? Vila Velha. A cidade mais antiga do Espírito Santo que está completando mais um ano de existência no próximo dia 23 de maio.

Os amantes da região sabem das suas belezas e atrativos. Entretanto, ainda há o que ser descoberto nas redondezas dos canela-verdes. Afinal, por mais estranho que pareça, alguns capixabas nunca visitaram o Convento da Penha, uma das igrejas mais antigas de todo o Estado, ou subiram o Morro do Moreno, que ganhou esse nome em homenagem a um colono que defendeu o território em um posto localizado no Morro.

Mas não para por aí. Vila Velha é dona de belíssimas praias em seus mais de 30 quilômetros de litoral. Praia da Costa, Praia de Itaparica, Barra do Jucu, Ponta da Fruta, Praia da Concha, Praia da Barrinha, a lista é longa e não termina aqui. Quem gosta de pegar um sol, o bronzeado vilavelhense é, sem dúvidas, um dos grandes atrativos do município.

Sendo a segunda cidade mais populosa do Espírito Santo, com seus mais de 500 mil habitantes, Vila Velha também é conhecida por uma vida noturna bem ativa. Baladeira, a região conta com bares, restaurantes e diferentes estabelecimentos parceiros do Clube A Gazeta que oferecem descontos e ofertas exclusivas para os seus assinantes.

Pensando nisso, separamos algumas dicas de lugares para conhecer, desfrutar dos benefícios do Clube e comemorar o aniversário de Vila Velha.

Aloha Hawaiian Restaurant Quem quer ter a experiência de saborear uma comida japonesa em Vila Velha, pode dar uma passadinha no Japatê. Drinques exóticos e pratos da culinária tradicional oriental, os assinantes do Clube têm 20% de desconto nessas bebidas. Para quem gosta de uma sobremesa ou passar uma tarde em uma cafeteria, a Coffeetown já é famosa em Vila Velha pelo espaço aconchegante. Vintage e cheia de história, assim como a cidade, os assinantes do Clube A Gazeta, além de garantirem descontos no valor total da compra, também têm direito a um espresso grátis. Já para aqueles que estão atrás de uma refeição completa, o Coco Bambu já é um espaço tradicional no município. Especializado em frutos do mar, o local possui um amplo cardápio com comidas e bebidas diferenciadas. Assinantes do Clube A Gazeta tem 10% de desconto no valor total da conta e 10% de desconto no pedido da pizza, a partir das 18h. Fãs de esportes também tem um point certo em Vila Velha. No Gustus Sport Bar, além de um chopp bem gelado, dá para se deliciar com aperitivos e a transmissão da programação esportiva da semana. Bacana não? Cupcakes, brigadeiros, tortas e doces especiais com café. Quem não ama uma boa sobremesa, não é mesmo? Para deixar o aniversário de Vila Velha ainda mais doce, assinantes do Clube A Gazeta ganham 15% de desconto em todo cardápio e 20% de desconto na compra do bolo de aniversário. Qualidade de vida e alimentação saudável são as palavras de ordem no Aloha Hawaiian Restaurant. Além dos 15% de desconto no valor total da conta, os assinantes do Clube podem desfrutar de uma verdadeira experiência da culinária havaiana em um ambiente aconchegante e à beira mar.