Dicas para economizar no transporte seguro e confortável

Melhorar a mobilidade pode ser fácil e econômico! Crédito: Freepik

Uma parceria que vai transformar sua mobilidade e economizar o seu bolso! O Clube A Gazeta e o V1, o serviço digital de transporte, genuinamente capixaba, uniram forças para oferecer aos assinantes grandes benefícios em uma variedade de serviços de transporte.

E neste mês de setembro oferecemos descontos exclusivos para assinantes, para ter uma experiência completa, pagando menos:

01 V1 Viagens economize 30% em cada viagem, tornando sua rotina mais acessível e prática. Esqueça as preocupações com transporte. Com o V1 Viagens, você pode agendar viagens padronizadas e seguras, com motoristas altamente qualificados. Melhor ainda, como assinante do Clube A Gazeta,em cada viagem, tornando sua rotina mais acessível e prática. Saiba mais 02 V1 Aluguel . Saiba mais. Para aqueles momentos em que você precisa de um veículo por um período específico, o V1 Aluguel oferece uma solução, eliminando burocracias e permitindo que você retire o carro em uma estação V1 de sua escolha. Como assinante, você ganha 20% de desconto em suas locações, tornando suas viagens de curto prazo mais econômicas e descomplicadas 03 V1 Assinatura Uma maneira prática de ter um tão sonhado carro zero, sem entrada, juros de financiamento ou complicações. Com a assinatura de um veículo do V1, você paga um valor mensal fixo que inclui proteção, manutenção e assistência 24 horas. Com a assinatura, os membros do Clube recebem um bônus de desconto de R$2.500. Basta acessar aqui e cadastrar , que o V1 explica todos os passos seguintes. Saiba mais.

Mas lembre-se, estes benefícios valem até o dia 30 de sentembro de 2023. Por isso adiante-se e aproveite!

Como Aproveitar Esses Benefícios