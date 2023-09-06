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Clube A Gazeta

Dicas para economizar no transporte seguro e confortável

Descubra como o Clube e o V1 podem beneficiar você, tornando suas viagens mais acessíveis e descomplicadas.

Públicado em 

06 set 2023 às 10:37
Clube A Gazeta

Colunista

Clube A Gazeta

Melhorar a mobilidade pode ser fácil e econômico! Crédito: Freepik
Uma parceria que vai transformar sua mobilidade e economizar o seu bolso! O Clube A Gazeta e o V1, o serviço digital de transporte, genuinamente capixaba, uniram forças para oferecer aos assinantes grandes benefícios em uma variedade de serviços de transporte.
E neste mês de setembro oferecemos descontos exclusivos para assinantes, para ter uma experiência completa, pagando menos:

01

V1 Viagens

Esqueça as preocupações com transporte. Com o V1 Viagens, você pode agendar viagens padronizadas e seguras, com motoristas altamente qualificados. Melhor ainda, como assinante do Clube A Gazeta, economize 30% em cada viagem, tornando sua rotina mais acessível e prática. Saiba mais

02

V1 Aluguel

Para aqueles momentos em que você precisa de um veículo por um período específico, o V1 Aluguel oferece uma solução, eliminando burocracias e permitindo que você retire o carro em uma estação V1 de sua escolha. Como assinante, você ganha 20% de desconto em suas locações, tornando suas viagens de curto prazo mais econômicas e descomplicadasSaiba mais.

03

V1 Assinatura

Uma maneira prática de ter um tão sonhado carro zero, sem entrada, juros de financiamento ou complicações. Com a assinatura de um veículo do V1, você paga um valor mensal fixo que inclui proteção, manutenção e assistência 24 horas. Com a assinatura, os membros do Clube recebem um bônus de desconto de R$2.500. Basta acessar aqui e cadastrar, que o V1 explica todos os passos seguintes. Saiba mais.
Mas lembre-se, estes benefícios valem até o dia 30 de sentembro de 2023. Por isso adiante-se e aproveite!

Como Aproveitar Esses Benefícios

Para garantir esses descontos exclusivos, você precisa ser um assinante do Clube A Gazeta. Se ainda não faz parte do nosso clube, não perca mais tempo! Junte-se à nós para desfrutar dessas vantagens em uma variedade de estabelecimentos na Grande Vitória. Simplifique sua vida com o Clube A Gazeta e o V1!

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Beneficios que estao presentes no seu dia a dia. Acompanhe todas as novidades e o que e exclusivo para os socios do Clube A Gazeta

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