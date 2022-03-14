Como manter o cabelo hidratado no verão (e no resto do ano)

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Sol, praia e piscina. Cuidar do cabelo no verão pode ser uma tarefa difícil para quem gosta de manter a saúde dos fios em dia. Mas independente da estação ou época do ano, ter um cronograma capilar e fazer tratamentos de reparação são importantes para deixar as madeixas brilhosas e hidratadas.

Isso porque não é apenas a incidência dos raios solares que agridem o cabelo. Vento, poeira, poluição, processos químicos e até a chapinha são vilões quando o assunto é saúde capilar. Incluir na rotina alguns cuidados podem ajudar a não apenas recuperar o brilho, mas também eliminar as pontas duplas, por exemplo.

1º PASSO

Antes de começar, é preciso entender a situação do seu cabelo. De acordo com a porosidade dos fios, é possível descobrir qual o tratamento mais adequado no momento. Caso a porosidade seja média ou alta a recomendação é fazer uma hidratação e recuperar um pouco da saúde das madeixas.

Para descobrir isso, basta encher um copo com água e despejar alguns fios de cabelo. Se ele ficar boiando, a porosidade está baixa, então a recomendação é fazer apenas uma hidratação. Mas, caso o cabelo permaneça no meio do copo, a porosidade está na média e por isso você deve investir em máscaras de tratamento e óleos.

A porosidade estará alta quando os fios afundarem. Nesses casos, é recomendado uma máscara de tratamento com queratina, uma vez que os fios estão absorvendo muita água, assim como perdendo muitos nutrientes.

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2º PASSO

Após entender como anda a saúde do seu cabelo, você deverá iniciar a rotina de cuidados capilares. Independente dos casos, é importante aplicar o shampoo corretamente, apenas na raiz e massagear o couro cabeludo com as pontas dos dedos.

Outra dica, é realizar uma hidratação mais profunda pelo menos uma vez por semana. Dê uma passada em uma das farmácias parceiras do Clube A Gazeta e invista nas ampolas e máscaras de hidratação.

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ATENÇÃO

Mas além de ficar atento aos cuidados com o cabelo, também é preciso ficar de olho no que não fazer com as madeixas ao longo dessa rotina de tratamento. Por exemplo, não se deve dormir com os fios molhados ou úmidos e evitar lavá-los com água quente.

Também não é recomendado esfregá-lo com a toalha na hora de secar porque além de danificar os fios, pode causar o frizz. Por último, não deixe nenhum produto como cremes ou hidratantes acumulados no couro cabeludo porque isso provoca a queda de cabelo.

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