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Carro zero: por onde começar a comprar?

O sonho do carro zero atinge milhares de brasileiros, mas onde podemos comprar um veículo com segurança?

Públicado em 

18 jul 2022 às 17:39
Clube A Gazeta

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Clube A Gazeta

Crédito: Pexels
Comprar um carro zero é o sonho de muitos brasileiros. Afinal, o dia a dia para o trabalho exige uma rotina de mobilidade urbana ágil. Mas na hora de transformar tudo isso em realidade é preciso fazer uma boa pesquisa.
Por isso contratar uma concessionária de confiança é mais do que fundamental. Isso porque a qualidade do produto vai ser garantida e como estamos falando de um automóvel zero, provavelmente, estamos nos referindo a um dos maiores investimentos que alguém vai fazer durante avida.
Nova parceira do Clube A Gazeta, a Orvel, do Grupo Orletti, oferece soluções em mobilidade em Vila Velha e conta com modelos automobilísticos das marcas Peugeot e Citroen. Ambas as empresas contam com uma história de sucesso no mercado.
A Peugeot conta com inúmeras invenções e sucessos de veículos que ajudaram a modelar o cenário automotivo. Já a Citroen possui mais de 90 anos de história e define o seu DNA com criatividade e tecnologia. Juntas, as marcas possuem o padrão de qualidade da Stellantis, um dos maiores grupos automotivos mundiais.
Para os assinantes do Clube A Gazeta, a notícia é boa. Isso porque a Orvel oferece 100% de desconto no emplacamento dos veículos comprados na concessionária da avenida Lindenberg, em Vila Velha. Além disso, quem adquirir um carro da Orvel também vai ganhar um ano de assinatura do site A Gazeta.
Crédito: Pexels
Se você ainda não é assinante do Clube A Gazeta, basta acessar a loja clicando aqui ou entrar em contato com a Central de Relacionamentos, em horário comercial, pelo telefone e WhatsApp no número: (27) 33218699.

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