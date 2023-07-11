Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Clube A Gazet

4 dicas de jogos para curtir as férias de julho com descontos

Com a criançada em casa, é preciso encontrar programas e jogos para curtir os momentos de lazer e aproveitar a folga. Separamos dicas com descontos exclusivos

Publicado em 11 de Julho de 2023 às 15:01

Públicado em 

11 jul 2023 às 15:01
Clube A Gazeta

Colunista

Clube A Gazeta

As brincadeiras possuem um objetivo de socializar e interagir
Crianças brincando Crédito: Reprodução/Freepik
Mês de julho é o mês das férias e para animar a garotada, é sempre bom pensar em uma programação especial para curtir junto os dias de folga da escola. Jogos e livros são uma ótima pedida para quem rechear os momentos com muita diversão.
Pensando nisso, separamos uma lista com 4 dicas de jogos para curtir as férias junto das crianças 

01

Dobble

Esse jogo é para quem tem agilidade e boa memória. Com o Dobble, os participantes precisam se livrar das cartas que têm em mãos combinando, pelo menos um símbolo, das cartas que possuem com as que estão disponíveis na mesa. O melhor é que o jogo ainda tem outras possibilidades de jogar com pelo menos 5 modos em um único baralho! COMPRE AQUI COM DESCONTO

02

Stop!

Essa dica é para causar briga. O tradicional jogo Stop ganhou uma nova roupagem em um jogo de cartas com 4 modos, mas que rende muitas risadas, partidas rápidas e um grande teste de reflexos mentais. COMPRE AQUI!

03

The Mind

Outra opção de jogo mental e colaborativo é o The Mind. Aqui a missão é trabalhar em equipe para descobrir como vencer essa experiência sem usar palavras ou gestos. Curioso não é? COMPRE COM DESCONTO

04

A árvore generosa

A relação especial de um menino com uma árvore misteriosa é o tema principal desse clássico da literatura infantil. “A Árvore Generosa” é uma obra de Shel Silverstein e uma ótima dica de leitura para aproveitar com a criançada nas férias. COMPRE AQUI!

Caro Leitor,

Esta reportagem foi produzida com total independência editorial por nossa equipe com ajuda de especialistas entrevistados. Caso o leitor queira adquirir algum produto a partir dos links disponibilizados no texto, A Gazeta deixa claro três pontos:

1 - A empresa pode auferir receita por meio de parcerias comerciais;

2 - Não temos qualquer controle ou responsabilidade acerca da eventual experiência de compra feita a partir dos links disponíveis;

3 - Questionamentos ou reclamações em relação ao produto, processo de compra, pagamento e entrega deverão ser direcionados diretamente ao lojista responsável;

Clube A Gazeta

Beneficios que estao presentes no seu dia a dia. Acompanhe todas as novidades e o que e exclusivo para os socios do Clube A Gazeta

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Brasileiro mostra como é morar em favela chinesa pagando R$ 30 de aluguel: 'Minha viagem nunca acabou'
Imagem de destaque
'Meu nome está sujo em 5 bancos por causa de bets': a angústia de brasileiros em meio ao endividamento recorde
Imagem de destaque
Como Trump recuou e ganhou mais tempo para negociar acordo com o Irã

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados