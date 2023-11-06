3 livros sobre feminismo para você mergulhar mais nesse mundo de luta

O movimento sufragista ganhou forma no final do século XIX, quando mulheres foram às ruas em busca de seu direito, como cidadãs, de votar. Com o tempo, a parte feminina da população conquistou seu espaço no cenário político mundial, e passou a fazer parte da contabilização democrática nas eleições.
O caminho foi (e ainda está sendo) longo, mas aos poucos o grupo recebe uma parte mais dos direitos e justiças que lhe faltou por tanto tempo. Para te ajudar a entender um pouco mais sobre o movimento feminista, o Skeelo separou alguns livros que abordam o tema para você.
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O livro do feminismo | Globo
Este livro responde questões como essas e outras ao explorar a luta por igualdade ao longo da história. Escrito em linguagem clara e recheado de imagens, infográficos e boxes que vão direto ao ponto e explicam as teorias mais complexas, O livro do feminismo examina as ideias inovadoras e ações pioneiras que serviram de modelo para esse movimento tão fascinante e diverso. Quer você seja uma feminista desde sempre ou esteja buscando informações sobre o movimento, aqui você vai encontrar muito conteúdo para se inspirar e se engajar.
02
Feminismo no cotidiano, bom para mulheres, e para homens também… Marli Gonçalves | Contexto
Aqui o feminismo não é apenas mais uma teoria defendida na universidade, nem uma trincheira de políticos em busca de votos. Marli Gonçalves, combatente de primeira hora, sai uma vez mais em campo para ajudar mulheres e homens a praticar o feminismo, a lutar por uma sociedade mais justa. Marli foge dos teóricos da moda, assim como do(a)s político(a)s oportunistas. O feminismo que prega é o vivido, não apenas o pensado. Este livro é o presente ideal para mulheres e homens que queiram – ou precisem – aprender o que é mesmo esse tal de feminismo...
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Empodere-se, Maynara Fanucci | Saraiva
Criadora do projeto Empodere Duas Mulheres que busca despertar ideais feministas em pelo menos duas mulheres de cada vez, a fim de criar uma rede de empoderamento, sua missão neste livro é nos ajudar a rever algumas atitudes nossas que, de tão internalizadas, nem percebemos que nos prejudicam, seja no trabalho, nos relacionamentos ou na vida em sociedade. Ao longo de 100 desafios que abordam temas como Perdoe-se, Aceite elogios, Não ignore seus sentimentos, Não se compare com as pessoas em geral, Você não deve beleza ao mundo, entre muitos outros, Maynara consegue ser profunda sem falar difícil e mostra o que é o feminismo na prática.
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