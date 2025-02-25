Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Atenção

Contrato de gaveta: o que é e quais os riscos?

Um dos principais riscos desse tipo de contrato é a falta de formalização que dificulta a comprovação da autenticidade do contrato, tornando-o passível de contestação judicial

Publicado em 25 de Fevereiro de 2025 às 01:58

Públicado em 

25 fev 2025 às 01:58
Cássia Clésio

Colunista

Cássia Clésio

Aperto de mãos
Para além da discussão prática, é essencial compreender os fundamentos legais que regem as transações imobiliárias e os motivos pelos quais a formalização é indispensável Crédito: Shutterstock
No cenário imobiliário brasileiro, a busca por agilidade e redução de custos muitas vezes leva compradores e vendedores a adotarem práticas informais, como o chamado "contrato de gaveta". Essa modalidade, embora comum, esconde riscos significativos que podem comprometer a segurança jurídica das partes envolvidas.
Mas, afinal, o que é um contrato de gaveta, e por que ele é tão perigoso? Para além da discussão prática, é essencial compreender os fundamentos legais que regem as transações imobiliárias e os motivos pelos quais a formalização é indispensável.
O contrato de gaveta é um acordo de compra e venda de imóvel firmado diretamente entre as partes, sem a devida escrituração no Cartório de Notas e registro no Cartório de Registro de Imóveis. Nesse tipo de transação, o documento é guardado "na gaveta", sem qualquer registro público oficial, com o objetivo de evitar custos adicionais e a burocracia inerente aos processos formais.
Contudo, 1) você pode acabar em um “ golpe “ de venda do mesmo imóvel para mais de uma pessoa já que não haverá formalidade jurídica; 2) não conseguir regularizar, 3) não conseguir vender, 4) não conseguir doar, 5) não conseguir deixar o imóvel para os seus familiares; 6) acabar sofrendo com acúmulo de dívidas de IPTU e condomínio; 7) descobrir que vai perder o imóvel para pagar dívidas e até mesmo leilão.
Um dos principais riscos desse tipo de contrato é a falta de formalização que dificulta a comprovação da autenticidade do contrato, tornando-o passível de contestação judicial. Se uma das partes alegar coação, erro ou fraude, o contrato pode ser declarado nulo. O artigo 108 do Código Civil reforça essa questão ao determinar que negócios jurídicos envolvendo bens imóveis acima de 30 salários mínimos devem ser celebrados por escritura pública para garantir sua validade.
Ressalta-se que a escritura pública possui a função justamente de tornar o negócio jurídico imobiliário conhecido por qualquer pessoa que pesquisar certidões cíveis sobre o imóvel e as pessoas envolvidas na operação. Além disso, é uma prova quase incontestável já que é efetivada mediante o Tabelião que possui fé pública para celebrar o ato.
Além disso, existe a ausência de segurança jurídica. De acordo com o Código Civil Brasileiro, em seu artigo 1.245, a propriedade de um imóvel só se transfere com o devido registro no Cartório de Registro de Imóveis. Sem esse registro, o comprador não se torna o proprietário legal do bem, mesmo que tenha quitado o pagamento e esteja de posse do imóvel. Isso pode levar a situações como a venda do mesmo imóvel para terceiros, disputas judiciais com herdeiros do vendedor e até a perda total do direito ao bem.
Para evitar tais riscos, é fundamental seguir os trâmites legais adequados. A realização da escritura no cartório de notas e posterior registro junto ao Cartório de Registro de Imóveis garante que o comprador seja reconhecido como legítimo proprietário. Ademais, outra medida essencial é contar com o apoio de advogados especializados, que podem orientar as partes sobre os procedimentos necessários na análise de documentos e certidões do imóvel e dos vendedores, revisar cláusulas contratuais e garantir a conformidade legal da transação.
Embora o contrato de gaveta possa parecer uma solução rápida e econômica, os riscos associados a essa prática podem levar a prejuízos financeiros e emocionais irreparáveis. A segurança jurídica deve ser prioridade em qualquer transação imobiliária, assegurando que todas as partes envolvidas tenham seus direitos protegidos e que o negócio seja concluído de forma legal e definitiva.

LEIA MAIS EM CÁSSIA CLÉSIO

Saiba quem pode reduzir o valor do IPTU e o que fazer para não perder o imóvel por dívidas

De quem é a responsabilidade pelos defeitos do imóvel?

Arquitetura de interiores, acompanhamento e gerenciamento: saiba as diferenças

Responsabilidade no aluguel: inquilino ou proprietário?

Como fazer a regularização de um imóvel comercial?

Cássia Clésio

Cássia Clésio é advogada especializada em planejamento imobiliário e traz, quinzenalmente, temas ligados ao dia a dia de quem está pensando em comprar, vender, construir, regularizar, investir ou alugar um imóvel.

Tópicos Relacionados

Mercado imobiliário
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O julgamento coletivo em El Salvador que reúne centenas de acusados de integrar a gangue MS-13
Deputado federal Sóstenes Cavalcante
PL deve apoiar PEC 6x1, mas quer novo regime de contratação e compensação
Imagem de destaque
Sopas proteicas: 4 receitas fáceis e saudáveis para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados