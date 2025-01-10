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Decisão de Zuckerberg

Checagem de fatos não é censura

Mark Zuckerberg errou grosseiramente quando, no afã de justificar seus interesses, associou o jornalismo de verificação à censura. O fact-checking é, a bem da verdade, um instrumento a favor do cidadão

Públicado em 

10 jan 2025 às 00:15
Caio Neri

Colunista

Caio Neri

Enquanto seguem em julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF) recursos nos quais se discutem a responsabilidade civil das plataformas da internet por conteúdos de terceiros e a possibilidade de remoção de material ilícito, Mark Zuckerberg fez anúncios que salientam a necessidade de responsabilização das big techs.
Zuckerberg, CEO da Meta, empresa dona do Facebook, Instagram, Threads e WhatsApp, noticiou o fim do programa de verificação independente de fatos (Third Party Fact Checking, ou 3PFC), argumentando, sem evidências, que o sistema de checagem seria repleto de “erros”, além de promover “muita censura”. Entretanto, ao contrário do que tenta convencer o bilionário, a checagem de fatos é fundamental para que as redes sociais não se transformem numa terra sem lei, uma nova deep web.
É sabido que “dilúvio de informação”, marcado pelos avanços no campo da internet, da telefonia e da cultura digital como um todo, além de amplificar o alcance dos meios tradicionais de comunicação e de influenciar até a forma como o dinheiro circula, não trouxe apenas benefícios. Há inúmeros dilemas que ainda devem ser enfrentados pelo Direito, tanto no campo prático quanto na seara teórica do porvir.

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Exemplos claros dessa constatação são as próprias redes sociais e os aplicativos de comunicação, que ajudaram a democratizar o acesso à informação. Por outro lado, o mesmo movimento já tem dado margem a violações a direitos humanos: desrespeito à privacidade, uso indevido de imagens ou informações pessoais, propagação de discurso de ódio (hate speech), entre outras. Isso sem contar o crescente fenômeno de divulgação de informações sabidamente inverídicas com o claro propósito de induzir a erro, de desinformar e de influenciar de modo sub-reptício decisões eleitorais e políticas como um todo.
Conciliar, de um lado, direitos à privacidade, à honra e à imagem e, de outro, à liberdade de manifestação e expressão e ao acesso à informação - todos garantidos pela Constituição – não se trata de censurar. As redes sociais, verdadeiras extensões do mundo físico, não são espaços indenes à lei e ao crivo do Judiciário. Reitere-se: liberdade de expressão não legitima discursos de ódio nem a mentira deliberada. Inclusive por isso, checar não censura.
Mark Zuckerberg, dono da Meta, que controla facebook, instagram e whatsapp
Mark Zuckerberg, dono da Meta, que controla facebook, instagram e whatsapp Crédito: Shutterstock
Quem usa as redes sociais e a internet para fins lícitos não deveria se preocupar com a regulamentação ou com a responsabilização das big techs. Quem deveria estar em aflição é aquele que usa o mundo virtual para caluniar, ofender, enganar, aplicar golpes, disseminar vídeos de abuso sexual de crianças e adolescentes (“pornografia infantil”), vender substâncias ilícitas, entre outras ilegalidades.
Mark Zuckerberg errou grosseiramente quando, no afã de justificar seus interesses, associou o jornalismo de verificação à censura. O fact-checking é, a bem da verdade, um instrumento a favor do cidadão, que garante que os fatos que chegam a seu conhecimento sejam, de fato, verdadeiros. Assim como há o direito de expressão, importante frisar que há o direito de informação, mas não existe o direito de desinformar.

Caio Neri

E graduado em Direito pela Ufes e assessor juridico do Ministerio Publico Federal (MPF). Questoes de cidadania e sociedade tem destaque neste espaco.

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