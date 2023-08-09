Copa do Mundo: futebol feminino deve ser encarado com seriedade no Brasil

A Seleção Brasileira Feminina de futebol é uma das mais renomadas e respeitadas do mundo. Com um histórico de conquistas e talento indiscutível, a equipe sempre foi vista como uma forte candidata a vencer a Copa do Mundo. No entanto, a seleção não conseguiu avançar além da fase eliminatória nesta edição, na Austrália e Nova Zelândia , deixando muitos se perguntando o motivo dessa queda inesperada.

Uma das principais questões a serem abordadas é a disparidade salarial entre o futebol feminino e masculino. Enquanto os jogadores masculinos têm salários astronômicos e patrocínios lucrativos, as mulheres enfrentam grandes dificuldades para receberem uma remuneração justa. Essa falta de investimento no esporte feminino pode ter impacto direto na preparação e desenvolvimento das jogadoras, influenciando negativamente seu desempenho em competições internacionais.

Outro aspecto relevante é a persistência da desigualdade de gênero no mundo do esporte. Embora o futebol feminino tenha ganhado visibilidade nos últimos anos, ainda enfrenta obstáculos significativos para alcançar a igualdade com o futebol masculino. Isso inclui dificuldades em obter financiamento adequado, falta de cobertura midiática e uma cultura de discriminação e estereótipos, que afetam a autoestima e confiança das jogadoras.

Além disso, temos que pensar que a transição do futebol de base para o profissionalismo no Brasil pode ser bastante complicada para as jogadoras. Muitas vezes, o acesso a treinamentos de qualidade e estrutura adequada é limitado, o que impacta diretamente no desenvolvimento técnico e físico das atletas. Enquanto outros países investem maciçamente no futebol feminino e fornecem condições mais favoráveis para o crescimento das jovens talentosas, o Brasil pode estar ficando para trás nesse aspecto crucial.

O momento atual também levanta questões sobre a preparação física e técnica das jogadoras brasileiras. O futebol feminino passou por grandes evoluções nos últimos anos, com a profissionalização e aprimoramento tático de diversos países. É preciso analisar se a preparação das atletas brasileiras acompanha essas mudanças e se existem deficiências na formação das jogadoras em relação a outros países. Outro ponto importante, é a inexistência de técnicas mulheres, muitas seleções continuam sendo treinadas por homens que vêm do futebol masculino, sem a expertise necessária para treinar mulheres.

Seleção brasileira feminina na partida contra a França Crédito: Thaís Magalhães / CBF

Para superar esses obstáculos é necessário, mais do que nunca, investir tanto em atletas como em técnicas, preparadoras físicas, árbitras, no esporte feminino em geral. É preciso uma mudança de mentalidade, investimento financeiro e estruturas adequadas para garantir que as atletas brasileiras tenham todas as condições necessárias para competir em alto nível. Somente assim a Seleção Brasileira Feminina de futebol poderá retomar seu lugar de destaque em competições internacionais.

Agora, depois da eliminação precoce na Copa do Mundo, é imprescindível encarar o futebol feminino com a seriedade que ele merece, proporcionando recursos e apoio igualitário às jogadoras. A igualdade de gênero no esporte tem que ser o reflexo de uma sociedade que aceita a igualdade de gênero como norma da vida cotidiana. Um país que não protege e defende a igualdade de gênero em todas as esferas da vida não irá aceitá-la no esporte.