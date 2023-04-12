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“De bem com o Leão”

Projeto vai tirar dúvidas sobre a declaração de Imposto de Renda

O atendimento, que será realizado por alunos e professores do curso de Ciências Contábeis da Faesa, é gratuito e voltado para a declaração de pessoa física

Publicado em 12 de Abril de 2023 às 16:01

Públicado em 

12 abr 2023 às 16:01
Blog do IR

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Projeto vai tirar dúvidas sobre a Declaração de Imposto de Renda
Projeto vai tirar dúvidas sobre a Declaração de Imposto de Renda Crédito: Canva Pro/Montagem: A Gazeta
Quem tem dúvidas sobre o envio da declaração de Imposto de Renda da pessoa física poderá buscar auxílio gratuito no dia 15 de abril, em Vitória, quando alunos e professores do curso de Ciências Contábeis da Faesa realizarão o “Dia D” do projeto "De bem com o Leão".
O plantão de atendimento à comunidade ocorrerá das 08h às 12h, no NAT Faesa, localizado no campus da instituição na Avenida Vitória. A orientação será realizada por ordem de chegada. É preciso levar os documentos pessoais e todos os informes necessários, já reunidos pelo contribuinte.
O prazo para envio do documento à Receita Federal vai até o dia 31 de maio, mas as professoras coordenadoras do projeto, Valquíria Aparecida dos Santos e Lorena Lucena Furtado, explicam que antecipar a obrigação costuma evitar problemas.
“Estamos realizando a ação para atender a comunidade porque sabemos que há muitas dúvidas sobre o tema e nem todos podem buscar atendimento de um profissional. Quem buscar atendimento terá todos os esclarecimentos necessários feitos pelos nossos alunos e ainda terá tempo hábil de fazer alguma correção, solicitar documentos necessários, entre outros ajustes, que serão orientados”.

Serviço - Projeto de Bem com o Leão

  • O que é: evento para a comunidade tirar dúvidas sobre a declaração de Imposto de Renda com alunos e professores do curso de Ciências Contábeis da Faesa.
  • Data: 15/04/2023.
  • Horário: 08h às 12h.
  • Local: NAT Faesa, Campus Vitória (Endereço: Av. Vitória, 2220).
  • Atendimento gratuito.

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