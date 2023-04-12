Projeto vai tirar dúvidas sobre a Declaração de Imposto de Renda Crédito: Canva Pro/Montagem: A Gazeta

Quem tem dúvidas sobre o envio da declaração de Imposto de Renda da pessoa física poderá buscar auxílio gratuito no dia 15 de abril, em Vitória, quando alunos e professores do curso de Ciências Contábeis da Faesa realizarão o “Dia D” do projeto "De bem com o Leão".

O plantão de atendimento à comunidade ocorrerá das 08h às 12h, no NAT Faesa, localizado no campus da instituição na Avenida Vitória. A orientação será realizada por ordem de chegada. É preciso levar os documentos pessoais e todos os informes necessários, já reunidos pelo contribuinte.

O prazo para envio do documento à Receita Federal vai até o dia 31 de maio, mas as professoras coordenadoras do projeto, Valquíria Aparecida dos Santos e Lorena Lucena Furtado, explicam que antecipar a obrigação costuma evitar problemas.

“Estamos realizando a ação para atender a comunidade porque sabemos que há muitas dúvidas sobre o tema e nem todos podem buscar atendimento de um profissional. Quem buscar atendimento terá todos os esclarecimentos necessários feitos pelos nossos alunos e ainda terá tempo hábil de fazer alguma correção, solicitar documentos necessários, entre outros ajustes, que serão orientados”.

Serviço - Projeto de Bem com o Leão