Projeto vai tirar dúvidas sobre a declaração de Imposto de Renda

Quem tem dúvidas sobre o envio da declaração de Imposto de Renda da pessoa física poderá buscar auxílio gratuito no dia 15 de abril, em Vitória, quando alunos e professores do curso de Ciências Contábeis da Faesa realizarão o “Dia D” do projeto "De bem com o Leão".
O plantão de atendimento à comunidade ocorrerá das 08h às 12h, no NAT Faesa, localizado no campus da instituição na Avenida Vitória. A orientação será realizada por ordem de chegada. É preciso levar os documentos pessoais e todos os informes necessários, já reunidos pelo contribuinte.
O prazo para envio do documento à Receita Federal vai até o dia 31 de maio, mas as professoras coordenadoras do projeto, Valquíria Aparecida dos Santos e Lorena Lucena Furtado, explicam que antecipar a obrigação costuma evitar problemas.
“Estamos realizando a ação para atender a comunidade porque sabemos que há muitas dúvidas sobre o tema e nem todos podem buscar atendimento de um profissional. Quem buscar atendimento terá todos os esclarecimentos necessários feitos pelos nossos alunos e ainda terá tempo hábil de fazer alguma correção, solicitar documentos necessários, entre outros ajustes, que serão orientados”.
Serviço - Projeto de Bem com o Leão
- O que é: evento para a comunidade tirar dúvidas sobre a declaração de Imposto de Renda com alunos e professores do curso de Ciências Contábeis da Faesa.
- Data: 15/04/2023.
- Horário: 08h às 12h.
- Local: NAT Faesa, Campus Vitória (Endereço: Av. Vitória, 2220).
- Atendimento gratuito.