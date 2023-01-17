A nova era do Antropoceno

Entre notícias de descobertas de buracos negros, explosão de estrelas, raios gama, neutrinos, encontrões entre galáxias etc etc etc, lá vamos nós cumprindo a sina cheia de som e fúria da nossa vida de seres humanos. Nosso planeta é o único refúgio que temos para abrigar a nossa curta existência, criaturas perdidas em meio a furiosos cataclismas e embates que se travam no universo. Pelo menos até que a Nasa ou outra qualquer agência habilitada (ainda que secreta) nos diga o que será de nós um dia.

Não dá para não acreditar que é disso que se trata, depois de tanto gasto com foguetes, sondas, telescópios, tantos demais artefatos cada vez mais tecnologicamente aperfeiçoados e aprimorados. É certo que a imensa gula capitalista se move e se comove diante das possibilidades exploratórias de minerais raros e demais produtos exóticos pelo cosmos afora, muitos de serventia militar e úteis às guerras. Mas a procura de um lugar onde a humanidade possa se reproduzir e se perpetuar parece ser o plano futuro mais certo.

Ao mesmo tempo, ecólogos e biólogos falam de uma Nova Era. Não se trata, porém, daquela onda cultural, a new age dos anos 60/70, que pretendia construir uma outra consciência mística e espiritual, com fraternidade e sabedoria em doses iguais. Essa se esboroou como um ovo gorado diante da estupidez da humanidade, tal como profetizava a bela canção do Gil, o Gilberto. Trata-se do Antropoceno, a Era Nova de agora, que abre lugar para o sexto evento de extinção em massa planetária da história. Uma época geológica caracterizada pelo impacto das ações do chamado “homo sapiens” sobre a Terra.

No Antropoceno, as interferências humanas alteram até mesmo a topografia da crosta terrestre. Todas as áreas da natureza estão danificadas em seu equilíbrio homeostático. O egoísmo e a ganância - que podem ser apontados nos mais variados setores das populações mundiais - alteram a química da atmosfera; causam a extinção de muitas espécies; promovem a acidificação dos solos e das águas; poluem rios, lagos e oceanos; ameaçam a existência de água potável.