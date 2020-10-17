Sete empresas entram na disputa pela PPP do saneamento de Cariacica

Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Bandeirantes, em Cariacica Crédito: Cesan/divulgação

O leilão da parceria público-privada (PPP) para o serviço de esgotamento sanitário dos municípios de Cariacica Viana atraiu sete empresas para a disputa, que está marcada para acontecer no próximo dia 20, terça-feira, na Bolsa de Valores de São Paulo, a B3.

A avaliação do mercado é que a quantidade de empresas participantes da licitação demonstra o otimismo da iniciativa privada após a aprovação do novo marco legal do setor, que trouxe mudanças nas regras do saneamento básico no Brasil.

CRITÉRIO DA LICITAÇÃO

O regulamento do leilão prevê que sairá vencedor o grupo que oferecer o maior desconto sobre o valor da tarifa de esgoto estabelecido no edital. O mesmo desconto será aplicado sobre a parcela fixada, a ser paga mensalmente pela Cesan ao vencedor pela prestação do serviço.

Do valor total do investimento, R$ 180 milhões deverão ser aplicados nos primeiros cinco anos e R$ 580 milhões serão voltados para obras de infraestrutura de saneamento básico ao longo dos 30 anos de contrato.

AUMENTO DA COBERTURA NO ES

O contrato da PPP prevê que a empresa amplie a coleta de esgoto dos atuais 48,3% para alcançar 95% da população até 2030. Além disso, é previsto o tratamento de 100% do esgoto coletado.

No Espírito Santo, segundo a Cesan, o índice de cobertura de esgoto nas áreas urbanas dos 53 municípios onde a companhia atua é de 66,7%. Nos próximos dois anos, a Cesan prevê investir R$ 2,1 bilhões. De acordo com a empresa, os recursos estão assegurados junto a instituições financeiras.

NÚMEROS DA PPP DE CARIACICA

Prazo contratual: 30 anos

População atendida (2050): 423 mil habitantes



Universalização (10 anos): Cobertura de 48% para 95%



Investimentos