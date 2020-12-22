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Mais perto dos produtores

Secretaria de Agricultura de Cariacica será transferida de lugar

O novo local da pasta será Cariacica Sede, segundo o prefeito eleito do município, Euclério Sampaio

Publicado em 22 de Dezembro de 2020 às 19:08

Públicado em 

22 dez 2020 às 19:08
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas Beatriz Seixas
Plantio de banana prata: cultura da fruta está presente no município de Cariacica
Plantio de banana prata: cultura da fruta está presente no município de Cariacica Crédito: TV Gazeta/Reprodução
A Secretaria de Agricultura de Cariacica, que hoje fica localizada no bairro Campo Grande, será transferida de lugar. Ela vai passar a funcionar em Cariacica Sede, segundo contou o prefeito eleito do município, Euclério Sampaio (DEM).
A mudança deverá ser anunciada oficialmente nos primeiros dias de janeiro de 2021 e tem o objetivo de aproximar a pasta dos produtores rurais. Para o novo chefe do Executivo de Cariacica, ao estar mais próximo dos agricultores e moradores da área rural será mais fácil para identificar as demandas do segmento, debater com os interessados e definir ações e estratégias para ajudar no desenvolvimento desse setor econômico.
Além dessa iniciativa, Euclério diz que pretende retomar um programa que já foi realizado no município anos atrás: o Patrulha Rural Mecanizada. De acordo com ele, será uma forma de fornecer máquinas e equipamentos para os produtores trabalharem de forma mais eficiente e segura. 
Debate entre os candidatos a prefeito de Cariacica, Célia Tavares (PT) e Euclério Sampaio (DEM)
O prefeito eleito de Cariacica, Euclério Sampaio (DEM), diz que vai implantar o programa  Patrulha Rural Mecanizada   Crédito: Ricardo Medeiros
"Temos que criar mecanismos para estimular esse setor, para dar sobrevivência e criar condições para o agricultor"
Euclério Sampaio - Prefeito eleito de Cariacica

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Beatriz Seixas

Beatriz Seixas Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

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