Secretaria de Agricultura de Cariacica será transferida de lugar

A Secretaria de Agricultura de Cariacica, que hoje fica localizada no bairro Campo Grande, será transferida de lugar. Ela vai passar a funcionar em Cariacica Sede, segundo contou o prefeito eleito do município, Euclério Sampaio (DEM).
A mudança deverá ser anunciada oficialmente nos primeiros dias de janeiro de 2021 e tem o objetivo de aproximar a pasta dos produtores rurais. Para o novo chefe do Executivo de Cariacica, ao estar mais próximo dos agricultores e moradores da área rural será mais fácil para identificar as demandas do segmento, debater com os interessados e definir ações e estratégias para ajudar no desenvolvimento desse setor econômico.
Além dessa iniciativa, Euclério diz que pretende retomar um programa que já foi realizado no município anos atrás: o Patrulha Rural Mecanizada. De acordo com ele, será uma forma de fornecer máquinas e equipamentos para os produtores trabalharem de forma mais eficiente e segura.
"Temos que criar mecanismos para estimular esse setor, para dar sobrevivência e criar condições para o agricultor"