Secretaria de Agricultura de Cariacica será transferida de lugar

A mudança deverá ser anunciada oficialmente nos primeiros dias de janeiro de 2021 e tem o objetivo de aproximar a pasta dos produtores rurais. Para o novo chefe do Executivo de Cariacica, ao estar mais próximo dos agricultores e moradores da área rural será mais fácil para identificar as demandas do segmento, debater com os interessados e definir ações e estratégias para ajudar no desenvolvimento desse setor econômico.