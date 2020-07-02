Petrobras realizou mais de 5 mil testes para Covid-19 no ES

Desde o início da pandemia do novo coronavírus, a Petrobras realizou 50 mil testes para a Covid-19, sendo mais de 5 mil deles no Espírito Santo. Outra ação adotada pela companhia como forma de minimizar a propagação da doença foi a distribuição de 665 mil máscaras de proteção somente nas unidades capixabas, além da adoção do sistema de teletrabalho.
As estratégias que já foram aplicadas pela estatal bem como as que estão sendo adotadas vão ser apresentadas nesta quinta-feira (2) pelo gerente de Saúde Ocupacional da Petrobras, Marcos Marinho.
Ele vai participar de um webinar, promovido pela Federação de Indústrias do Espírito Santo (Findes), junto a representantes de outras companhias, como Vale, ArcelorMittal Tubarão e Suzano. A transmissão vai acontecer por meio da plataforma Zoom, das 16 às 18 horas, pelo link https://forms.gle/qEKnKpEqoVVz5X636.
Marinho é um dos gestores da equipe de mais de 450 pessoas que a Petrobras destacou para cuidar de ações de prevenção e combate à Covid-19 na companhia em todo o Brasil. Entre as ações adotadas pela empresa desde março, estão testagem de colaboradores como triagem no pré-embarque para plataformas e tem estendido ao pré-turno de refinarias, usinas térmicas e unidades de tratamento a gás, entre outras instalações, o que abrange 100% das unidades operacionais.
De acordo com a petroleira, ela tem obtido resultados positivos com a adoção de um conjunto de medidas “e os dados indicam uma tendência de estabilização do número de casos registrados, o que demonstra que as ações implantadas estão surtindo efeito”.