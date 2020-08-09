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Negócios

Empresa capixaba faz parceria com americana para atender o mercado offshore

Grupo Cepemar e a empresa CSA Ocean Sciences vão iniciar operação conjunta a partir de setembro

Públicado em 

09 ago 2020 às 05:00
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Equipamento usado para pesquisas submarinas. Faz imagens de alta resolução e georeferenciadas
O equipamento usado para pesquisas submarinas faz imagens de alta resolução e georeferenciadas Crédito: Cepemar/Divulgação
empresa capixaba Cepemar firmou uma parceria com a companhia americana CSA Ocean Sciences. Juntas elas vão atuar na prestação de serviços voltados para os mercados de energia, offshore e águas profundas, infraestrutura e científico. 
A nova parceria, que vai ter o foco em clientes com atuação no Brasil e na América do Sul, vai oferecer coleta, processamento e análise de dados oceanográficos, geofísicos e ambientais, além de estudos de linha de base ambiental e de impacto ambiental. 
O presidente do Grupo Cepemar, Nelson Saldanha, contou à coluna que os contratos estão em fase de assinatura e que as partes estão trabalhando no plano de implantação do negócio com o objetivo de iniciar as operações, na sede em Vitória, em setembro deste ano. 
Além da consultoria ambiental, o Grupo Cepemar tem negócios em gestão de investimentos, abastecimento de aeronaves e energia e está no mercado há mais de 40 anos.  Já a companhia com sede nos Estados Unidos e que, no Brasil, vai operar como CSA Ciências Oceânicas (CSACO) está no mercado há 50 anos.

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Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

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