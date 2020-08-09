Empresa capixaba faz parceria com americana para atender o mercado offshore

O equipamento usado para pesquisas submarinas faz imagens de alta resolução e georeferenciadas Crédito: Cepemar/Divulgação

empresa capixaba Cepemar firmou uma parceria com a companhia americana CSA Ocean Sciences. Juntas elas vão atuar na prestação de serviços voltados para os mercados de energia, offshore e águas profundas, infraestrutura e científico.

A nova parceria, que vai ter o foco em clientes com atuação no Brasil e na América do Sul, vai oferecer coleta, processamento e análise de dados oceanográficos, geofísicos e ambientais, além de estudos de linha de base ambiental e de impacto ambiental.

O presidente do Grupo Cepemar, Nelson Saldanha, contou à coluna que os contratos estão em fase de assinatura e que as partes estão trabalhando no plano de implantação do negócio com o objetivo de iniciar as operações, na sede em Vitória, em setembro deste ano.