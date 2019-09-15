Decisão do STF sobre royalties pode impactar Fundo Soberano do ES

A possíveldo petróleo – que poderá acontecer em novembro, quando vai ser analisada pelo(STF) – não trará apenas, como também pode comprometer o futuro dos capixabas.

Isso porque a queda na arrecadação atinge em cheio os recursos que serão destinados para formar as reservas do

“O que pode acontecer é uma possível desaceleração da formação de caixa. Porque hoje o fundo é composto com as Participações Especiais e, a partir do momento que reduzir esses recursos, o fundo vai ter uma receita menor. Ainda assim, continuamos com o compromisso de pensar nas próximas gerações.”