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Beatriz Seixas

Decisão do STF sobre royalties pode impactar Fundo Soberano do ES

Recursos direcionados para o fundo podem ser reduzidos

Públicado em 

15 set 2019 às 15:18
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Recursos vindos dos royalties e Participações Especiais do petróleo podem cair no ES Crédito: Shutterstock
A possível mudança na regra da distribuição dos royalties e Participações Especiais (PE) do petróleo – que poderá acontecer em novembro, quando vai ser analisada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) – não trará apenas prejuízos imediatos para o caixa do governo, como também pode comprometer o futuro dos capixabas.
> Receita do ES pode cair R$ 1 bilhão por ano
Rogelio Pegoretti é secretário de Estado da Fazenda Crédito: Vitor Jubini
Isso porque a queda na arrecadação atinge em cheio os recursos que serão destinados para formar as reservas do
Fundo Soberano
. Mas o secretário da Fazenda,
Rogelio Pegoretti
, reforça que isso não significa que o fundo será inviabilizado.
“O que pode acontecer é uma possível desaceleração da formação de caixa. Porque hoje o fundo é composto com as Participações Especiais e, a partir do momento que reduzir esses recursos, o fundo vai ter uma receita menor. Ainda assim, continuamos com o compromisso de pensar nas próximas gerações.”
> EDITORIAL: Manutenção da regra dos royalties para o ES é questão de justiça

Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

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