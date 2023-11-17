Um abraço no espelho é tudo o que você precisa hoje

Desliguei a TV a pedido do meu coração. Bombas caíam sobre ele. Era tarde. Havia cinzas nas retinas. Lavei as lágrimas. Enxuguei-as com palavras.

Escrevi uma carta para mim.

Calma. Você não vai morrer. São sinais de coração partido por amor à vida e não de infarto.

Você não morrerá porque os tempos são rudes.

Não morrerá porque sua amiga foi abduzida por alguma seita odienta. Vai passar.

Também não morrerá porque trombou com a pilantragem de ilusionistas. Impostores são uma praga, atualmente, não foi você o sorteado. A vergonha não é sua. Não combata, distancie-se.

Você não morrerá porque suas melhores intenções acharam o pior dos egoicos. Intenções têm vida própria. O caminho percorrido nem sempre antecipa os resultados surpreendentes. Regride quem perde uma boa intenção.

Respire e espere.

Vale tudo. Rezar, entoar mantras, correr, nadar, dançar (principalmente), ler, meditar, escrever, beijar.

Abstraia.

Você não vai morrer porque não deu tempo de entregar o projeto, chegar para a reunião ou pegar o voo. Tudo isso vai passar. Amanhã faz o ontem menor.

Também não morrerá pela falta de gratidão, reconhecimento ou consideração. Humanos são complexos. É possível que quem você mais tenha ajudado vire-se em desfavor a você, mas os seus feitos são eloquentes. O discurso interno do outro não te pertence. Desista de tentar gerenciar a dimensão alheia. Releve.

Você é do tamanho da sua capacidade de respirar. Inteire-se sobre isso. Aceite o ar que entra nas suas narinas com gratidão.

Você não tem controle sobre tudo. Na verdade, você controla poucas coisas. Foque nas suas funções físicas. Entenda seu corpo, faça as pazes com ele antes de lutar pela paz mundial. Não guerreie consigo. Deixe fluir. Sinta seus rios de emoções. Deságue em si. Mareie-se. Espiritualize-se.

Feche os olhos e coloque sua mão sobre o coração. Respire.

Você não morrerá por falta ou excesso de notícias.

O tempo é uma ilusão. Não corra contra ele, flua. Duas horas de boa conversa e bons olhos sobre você fazem milagres. Afofe a alma com boas escritas. Leia poesia e entregue-se. Use a mão do outro para fazer carícias no seu inconsciente. Você merece.

Aceite flores, carinhos, telefonemas (raríssimos nesses tempos pós-modernos), mensagens, mimos e olhares brilhantes como profiláticos. Adoecedores não passarão. Abandone-os.

O universo escolheu você para nascer aqui e viver neste tempo. Você não é um projeto, você é uma realização. Não há nada grandioso a entregar, sua vida basta. Viver é o bastante.

Alegre-se com sua existência. Produza um minuto de alegria e sinta-se parte de um movimento de cura. Ouça as críticas com serenidade. Elas também passarão. Cuide para que sua autocrítica não te paralise. Amacie o seu olhar sobre você e o mundo.

Crédito: Jill Wellington/Pixabay

Sabia que a palavra “ansiedade” tem origem no latim “anxietas”, que significa angústia?

A angústia não é um mau sinal, é um ponto de descoberta. É preciso abrir mão do controle de saber para descobrir. É do ponto da angústia, de descontrole sobre o futuro, que nascem as possibilidades de novos desenhos de vida. É quando o real nos incomoda que abrimos as portas ao sonho.

Calma. Você não está ouvindo um chamado da morte. Ouça bem. Faça a sua escuta. Esse barulho todo é a vida dentro de você pedindo para sair. Lembre-se, quem desanima está sem ânima, sem alma.

Anime-se.

Escreva.