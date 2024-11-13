Quem roubou o meu dezembro?

O terceiro trimestre do ano parece uma casa de acumuladores. Decisões e atitudes não tomadas avolumam-se na agenda e nas caixas empilhadas no nosso cérebro. Não há categorização. Listas de prioridades não têm vez. Chega um compromisso, e mais um, e é urgente comprar presentes, é urgente estar presente, é urgente ausentar-se de si para estar em algum lugar que você talvez nem quisesse estar.

Todo final de ano, as urgências entram sem bater à porta, sentam-se sobre outras, algumas que há décadas esperam por uma atitude, outras que surgem da energia caótica instalada no entorno, e sem qualquer traço de gentileza ou elegância, elas – as urgências - te desafiam a resolver tudo até o dia 31/12. Não importa o ano que venha, antes ele dá uma zoada no final do mandato do seu antecessor.

Por que haveria de ser diferente com este, não é mesmo? Todo final de ano, eu prometo a mim mesma que não farei nada, que vou passar direto, de novembro para janeiro, sem os acúmulos de dezembro. Pura ilusão.

Apesar da minha resistência à tirania do calendário comercial, eu aprendi com os janeiros que essa energia de dezembro é necessária para forçar um exercício de desapego e transformação. Insights nascem neste caos.

Este ano, no embalo da mudança do meu filho caçula, percebi que estava novamente entrando em uma sucessão de pequenas obras gremlins, as destruidoras do Natal. Uma vez imersos nelas, adeus, paz.

Decidi não alimentar esses bichinhos encrenqueiros e sabotadores. Não vou expô-los ao sol, ficarão sem água e sem comida. Meus gatilhos de perfeccionismo morrerão de fome este ano. Se der, eu termino, se der, eu vou, se der, faço.

Calendário Crédito: Freepik

A ilusão do controle suga nossos melhores dias. Ou seria o melhor dos nossos dias? Dezembro é um mês lindo. Fui mãe pela primeira vez em dezembro. Tive gêmeos. Chegaram um pouco antes, de surpresa. Deu tudo certo. Nunca mais alinhei minhas vontades pelo meu umbigo e fui além de mim para descobrir novos mundos em mim. Aqueles que Freud explica. Peguei gosto por assombrar-me comigo, com as pessoas, com o mundo.