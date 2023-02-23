Como escolher uma empresa de energia fotovoltaica

A energia solar vem se tornando sinônimo de economia e sustentabilidade Crédito: Tawatchai07/Freepik

Guido Alves Agrizzi*

Uma fonte de energia renovável e limpa que utiliza a radiação solar para gerar eletricidade: essa é a energia solar, que há algum tempo, vem se tornando sinônimo de economia e sustentabilidade. Não à toa observamos um crescimento considerável no uso deste tipo de energia. Para se ter ideia, em 2022 a energia solar fotovoltaica tinha cerca de 13 GW de potência instalada no Brasil, hoje já se atingiu a faixa de 23,9 GW de capacidade instalada. Ou seja, em menos de um ano houve um crescimento de 84%, ultrapassando a energia eólica e tornando a energia solar a segunda maior fonte de geração do Brasil.

Em um momento de tanta procura pela instalação das placas fotovoltaicas, é essencial tomar as precauções necessárias para garantir a segurança e eficiência do trabalho. Recentemente, um acidente envolvendo a instalação de painéis tomou a atenção de todos: o telhado de um supermercado em Vila Velha, no Espírito Santo, desabou após a fixação incorreta das placas de energia solar. Ao vistoriar a obra, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES) observou que a reforma no estabelecimento estava sendo realizada sem supervisão de profissional habilitado, sem projetos, sem Anotação de Responsabilidade Técnica (ARTs) e por empresa sem registro no Conselho.

Observando esta e as demais consequências de uma obra feita de forma irregular, separamos algumas dicas de como escolher a melhor empresa de energia fotovoltaica. É importante, antes de tudo, levantar o histórico da empresa. O setor de energia sustentável ainda é recente no Brasil, por isso vale a pena buscar mais informações sobre o tempo que a empresa de energia solar tem de atuação. Para saber qual é a participação no mercado, veja como é o relacionamento com a concessionária local e com as concessionárias de eletrificação que distribuem energia na região. Quanto mais sistemas instalados com sucesso, mais sólida é a empresa.

Vale a pena verificar também quantos anos de garantia a empresa oferece pelo serviço prestado. Observe a capacitação dos profissionais e procure saber se a equipe técnica é subcontratada ou se integra o time de funcionários da empresa, o que faz diferença no atendimento pós-venda. Repare a formação profissional: o ideal é que os líderes e responsáveis sejam engenheiros eletricistas. Também é necessário verificar se os profissionais e as empresas estão devidamente em dia com seus respectivos conselhos de classe, como o Crea e o CRT, por exemplo.

Por fim, atente-se ao pós-venda. Procure saber se as experiências do portfólio da empresa foram bem-sucedidas e, se possível, entre em contato com alguém que já tenha contratado seus serviços para saber qual foi o grau de satisfação. Busque analisar ainda como está a empresa em relação aos órgãos de defesa do consumidor, como o Procon, e sites de reclamação. Isso oferece uma boa pista de como funciona seu atendimento pós-venda e o tipo de atenção dada em caso de problemas.

Existem várias outras medidas que podem ser tomadas para se escolher uma boa empresa de energia fotovoltaica para o seu projeto, mas o que é sempre importante ressaltar é a necessidade de contar com profissionais habilitados, qualificados e com suas responsabilidades em dia. É o trabalho técnico que assegura, em última instância, a qualidade do sistema, baseada na necessidade do cliente e na média histórica de geração na região. Equipamentos de ponta são importantes, mas não são suficientes sem a participação de uma equipe qualificada.

*Guido Alves Agrizzi é conselheiro do Crea-ES e coordenador da Câmara de Engenharia Elétrica. É engenheiro eletricista (Ufes) com ênfase em Potência / Geração de Energia. Especialista em Projetos de Energia Solar Fotovoltaica pela Unicamp. Diretor de Curso de Formação para Instalação de Energia Solar desde 2015. Mais de 600 Usinas Fotovoltaicas sob sua responsabilidade desde 2014