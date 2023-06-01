Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Progresso urbano

Cidades com qualidade por meio da valorização do arquiteto social

Cerca de 80% dos brasileiros constroem sem a orientação de um profissional técnico, o que resulta em áreas precárias, gerando mais custos para o sistema de saúde e investimentos em readequação urbana

Públicado em 

01 jun 2023 às 01:59
Arquitetura e Construção

Colunista

Arquitetura e Construção

A assistência técnica é fundamental para garantir que as habitações da população de baixa renda sejam construídas com qualidade e de acordo com as necessidades dos moradores
A assistência técnica é fundamental para garantir que as habitações da população de baixa renda sejam construídas com qualidade e de acordo com as necessidades dos moradores Crédito: Shutterstock
*Priscila Ceolin
Entender a relevância da arquitetura social para aprimorar a qualidade de vida da população é primordial para o progresso de cidades mais justas e sustentáveis. Como arquitetos e urbanistas, desempenhamos um papel crucial nesse processo, especialmente em relação à Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social (Athis).
De acordo com pesquisa do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), cerca de 80% dos brasileiros constroem sem a orientação de um profissional técnico, o que é preocupante, especialmente porque muitos desses cidadãos recebem menos de três salários mínimos e, portanto, se enquadram na Lei 11.888/2008, que garante assistência técnica pública e gratuita às famílias de baixa renda para o projeto e a construção de suas casas. Esse cenário resulta em áreas urbanas precárias, gerando mais custos para o sistema de saúde e investimentos em readequação urbana pela municipalidade.
A assistência técnica é fundamental para garantir que as habitações da população de baixa renda sejam construídas com qualidade e de acordo com as necessidades dos moradores. No entanto, muitos arquitetos e urbanistas encontram dificuldades para atuar nessa área devido à falta de remuneração adequada. O que deveria ser visto como uma profissão, muitas vezes é encarado como ativismo, militância ou trabalho voluntário.
É essencial que a presença de arquitetos e urbanistas seja valorizada nas prefeituras, para que possamos atuar de maneira efetiva e atender a Lei 11.888. O programa Minha Casa Minha Vida foi importante para a geração de habitações em larga escala, mas agora é necessário garantir que essas habitações tenham qualidade, além de atenção ao entorno urbano.
Cidades ou bairros dormitórios não funcionam, a vida social requer muito mais do que apenas um local para dormir após o trabalho, portanto, levar escolas, unidades de saúde, espaços de lazer e resolver a mobilidade urbana em novas áreas distantes, requer mais investimento do que reformar ou construir em áreas já estabelecidas. Pesquisas indicam que o nosso maior déficit habitacional é qualitativo, o que será resolvido com a assistência técnica.
A presença de arquitetos em equipes multidisciplinares nas unidades de saúde ou nos CRAs poderia ajudar a reduzir os custos do SUS. Além disso, a arquitetura é crucial para a saúde das pessoas, e muitos problemas de saúde poderiam ser evitados com moradias dignas, como acidentes domésticos com crianças e idosos, problemas respiratórios, e outros decorrentes da falta de ergonomia.
Para avançarmos nessa área, é necessário que os gestores públicos reconheçam a importância da arquitetura social e garantam que haja uma remuneração adequada para os profissionais. É importante que os governos invistam na formação e capacitação de arquitetos urbanistas, e que estes sejam incentivados e valorizados em sua atuação com a população de baixa renda. Dessa forma, poderemos construir cidades mais justas e sustentáveis, que promovam a qualidade de vida de toda a população, independentemente da sua renda.
*Priscila Ceolin é arquiteta e urbanista, pós-graduada em Direito Urbanístico e Ambiental e conselheira do CAU/ES e IAB/ES
Priscila Ceolin é arquiteta e urbanista, pós-graduada em Direito Urbanístico e Ambiental e conselheira do CAU/ES e IAB/ES
Priscila Ceolin: "A presença de arquitetos em equipes multidisciplinares nas unidades de saúde ou nos CRAs poderia ajudar a reduzir os custos do SUS" Crédito: Arquivo Pessoal

Veja Também

Por um planejamento urbano enxuto e objetivo

Estradas precárias podem gerar impactos negativos para o setor imobiliário

Casa ou apartamento: como escolher o imóvel ideal para cada família?

Arquitetura e Construção

Análises semanais do setor da construção civil, engenharia, arquitetura e decoração, com especialistas do Sindicato da Indústria da Construção Civil (Sinduscon-ES), Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo (CAU-ES), e Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea-ES).

Tópicos Relacionados

arquitetura
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
O truque mental viral que promete ajudar a dormir melhor — e o que a ciência diz sobre isso
Imagem de destaque
Gatos gostam de ser levados para passear ou isso é apenas um capricho dos tutores?
Imagem de destaque
Imagem de Nossa Senhora da Penha é acesa na Praia da Costa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados