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Casa ou apartamento: como escolher o imóvel ideal para cada família?

A moradia é de grande importância para o ser humano. É o local onde irá habitar, ver os filhos crescerem, onde receberá os amigos e parentes, enfim, onde terá lembranças e recordações infinitas. Mas como escolher o imóvel certo?

Públicado em 

11 mai 2023 às 01:59
Arquitetura e Construção

Colunista

Arquitetura e Construção

Seja casa, seja apartamento, o importante é estudar cada aspecto da rotina da família
Seja casa, seja apartamento, o importante é estudar cada aspecto da rotina da família Crédito: Shutterstock
*Heliomar Venâncio
A moradia é de grande importância para o ser humano. É o local onde irá habitar, ver os filhos crescerem, ter a sua história vivida naquele local especial, onde receberá os amigos e parentes e trará lembranças e recordações infinitas.
Entretanto, muitas pessoas têm dúvidas sobre qual o tipo de imóvel de sua vida. É construir uma casa ou já ir para um apartamento pronto?

COMO ESCOLHER O APARTAMENTO OU A CASA IDEAL?

A casa pode ser desenhada sob medida para a família, com estudo de um profissional habilitado para cada cantinho acolhedor e também o lazer para receber visitas, e, claro, a ventilação e insolação tiradas ao máximo proveito. Entretanto, as cidades brasileiras infelizmente não são amistosas para casas fora de condomínios. A insegurança das ruas desprotegidas é um dos primeiros fatores que pesam na decisão de algumas famílias. Entretanto, existem alguns bairros na Grande Vitória e cidades do interior que ainda são verdadeiras ilhas de tranquilidade, e, nestes casos, há a vantagem de não terem vizinhos no andar de cima ou as caras taxas de condomínio.
O apartamento, de modo geral, é uma solução pronta e eficiente. Às vezes possui uma bela vista, e tem a comodidade de ser entregue pelas construtoras para ser customizado ou não, a gosto do proprietário. É verdade que não tem um gostoso quintal, mas dependendo do condomínio pode oferecer uma boa área de lazer. Uma questão é que a grande proximidade entre os apartamentos diminuem a privacidade e podem causar atritos entre os vizinhos por problemas de barulho ou vagas de garagem, entre outras situações.
A forma de desembolso financeiro é uma decisão importante dentro da realidade financeira do comprador. Considerando imóveis novos, o apartamento geralmente tem a facilidade do financiamento bancário ou direto com a construtora. Já a construção de uma casa requer um desembolso direto ao longo de um a dois anos. Mas, claro, também pode ser usado financiamento bancário.
Os condomínios fechados de casas são uma boa alternativa para quem quer agrupar a considerável segurança contra assaltos que um apartamento tem, com um espaço com um bom quintal para lazer e os filhos cresceram pisando na grama. Privacidade e ambiente próximo da natureza são ativos desta modalidade também, mas devido a suas grandes áreas ficam mais afastados da malha urbana, exigindo maior deslocamento de moradores e prestadores de serviço.
Seja casa, seja apartamento, o importante é estudar cada aspecto de sua rotina e família, desde a localização do imóvel, a forma de compra e construção, e estar atento como seria os custos da manutenção mensal do imóvel com água e esgoto, luz, internet, gás, condomínio, IPTU e, claro, fique de olho na valorização imobiliária da região. Veja opções no Hub Imobi.
Heliomar Venâncio:
De acordo com Heliomar Venâncio, é importante ficar de olho na valorização imobiliária da região escolhida para morar Crédito: Camilla Baptistin
*Heliomar Venâncio é presidente do Conselho de Arquitetura do Espírito Santo (CAU-ES)

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Análises semanais do setor da construção civil, engenharia, arquitetura e decoração, com especialistas do Sindicato da Indústria da Construção Civil (Sinduscon-ES), Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo (CAU-ES), e Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea-ES).

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