Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Modernização

Espírito Santo precisa de uma agenda política contemporânea

Na pauta de prioridades levada pelo governador Casagrande em seu encontro com o presidente Lula nenhum desses temas mais atuais foi contemplado

Públicado em 

09 fev 2023 às 00:10
Arlindo Villaschi

Colunista

Arlindo Villaschi

Governos de estados de pouca densidade política e econômica como o Espírito Santo precisam construir agendas políticas que levem em consideração o que está sendo priorizado pelo governo federal. A história capixaba tem boas ilustrações dessa necessária busca de janelas de oportunidades para compatibilizar o que é pauta em Brasília com o que pode servir para dar saltos no processo de desenvolvimento capixaba.
A mais recente e mais bem-sucedida busca dessa compatibilização ocorreu no governo Arthur Carlos G. Santos, quando no plano federal se estabeleceu prioridade para a diversificação das exportações brasileiras. Diversificação através principalmente da agregação de valor a matérias-primas já exportadas.
Um candidato natural nesse projeto de diversificação de exportação era o minério de ferro. A qualidade da ligação ferroviária mina-porto entre Minas Gerais e Espírito Santo e a eficiência do Porto de Tubarão para operação de grandes graneleiros colocaram o estado em condições técnicas para reivindicar a instalação de uma usina siderúrgica em sua costa.
Reivindicação que competia com estados bem mais poderosos econômica e politicamente como São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. A capacidade do governador Arthur Carlos de costurar apoios através de capixabas bem posicionados na tecnocracia em tempos de regime militar resultaram na atração de investimentos tanto no campo da metalurgia - CST, pelotizadoras da Vale e da Samarco - quanto na então emergente produção de celulose a partir de madeira de eucalipto.
Os desdobramentos do que resultou desse ciclo de crescimento induzido por investimentos federais e internacionais no Espírito Santo têm lados positivos e negativos. Positivos que poderiam ter sido mais potencializados e negativos que poderiam ter sido minimizados caso inércia, passividade e falta de criatividade não tivessem sido as principais características de sucessivos mandatários à frente da administração estadual nas últimas décadas.

Veja Também

Dois nós górdios a serem superados na agenda de desenvolvimento do ES

Fazer acontecer, essa é a agenda que queremos

Nova geração pressiona empresas a adotarem agenda sustentável e social

Falta de criatividade que precisa ser superada neste momento em que a agenda de desenvolvimento brasileira vem se transformando para ser contemporânea de tempos de inclusão social, de atendimento à emergência climática e de valorização da biodiversidade. Na pauta de prioridades levada pelo governador Casagrande em seu encontro com o presidente Lula nenhum desses temas foi contemplado.
Pior, o que foi anunciado pelo próprio governador foram solicitações de investimentos majoritariamente em obras típicas dos tempos de Washington Luiz quando há um século valia a máxima segundo a qual ‘governar é construir estradas’. Rodoviarismo que nos dias de hoje é questionado em termos de seus impactos negativos em questões climáticas e naquelas que dizem respeito à biodiversidade.
O Espírito Santo tem em sua sociedade civil, em seu meio empresarial e em sua comunidade acadêmica competências que podem suplementar o que há mais de vinte anos é feito pelo ES em Ação para o governo do estado. Suplementação necessária para que o desenho de trajetórias do desenvolvimento se liberte do atendimento quase que exclusivo ao que interessa às grandes empresas produtoras e exportadoras de commodities que operam no Estado.
Suplementação que poderá resultar na construção de visões compartilhadas sobre o futuro da formação socioeconômica capixaba e que poderá torná-la mais inclusiva socialmente e mais responsável ambientalmente. E assim ser mais sustentável do que é hoje devido ao exagerado apego do governo estadual ao fiscalismo e ao crescimento econômico como fins em si mesmos.

Arlindo Villaschi

É professor Ufes. Um olhar humanizado sobre a economia e sua relação com os avanços sociais são a linha principal deste espaço.

Tópicos Relacionados

Economia espírito santo Lula Renato Casagrande
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Marcos Mion acompanha Festa da Penha em gravação no Espírito Santo
Imagem de destaque
Orgulho excessivo: 5 signos mais arrogantes do zodíaco
Imagem de destaque
Morto em acidente na Serafim Derenzi era piloto por aplicativo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados