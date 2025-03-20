APA da Foz do Rio Doce: o ES com outra agenda de desenvolvimento

Do ponto de vista da ação governamental de busca de investimentos privados, a costa tem sido vista como objeto de implantação de áreas portuária e de exploração de riquezas minerais nela existentes. Atividades que podem até contribuir para o crescimento do PIB, mas que estão longe do necessário cuidar da sociobiodiversidade tão importante para questões que cada vez mais afetam a sustentabilidade de humanos.

A implantação da APA da Foz do Rio Doce pode ser vista como uma janela de oportunidades para a utilização de sua diversidade natural e social como instrumento de uma agenda de desenvolvimento portadora de futuro. Contrário ao modelo de crescimento até hoje em vigor baseado na produção de commodities não renováveis, a implantação dessa área de proteção abre novas perspectivas para atividades que valorizam seres viventes, inclusive os humanos.

Novas perspectivas para a pesca artesanal praticada há muito por comunidades em sua área de influência; novas perspectivas para o turismo de esporte e lazer em escala compatível com a sustentabilidade socioambiental; novas perspectivas para o turismo científico. Turismo científico que pode ser estimulado tanto pelas riquezas naturais da região quanto pelo muito que pesquisadores da Ufes e outras instituições desenvolveram de metodologia para estudar os efeitos perversos do crime ambiental da Vale/Samarco em Mariana sobre a costa do Espírito Santo.

Turismo de contemplação da natureza e científico que pode ser ampliado a partir do trabalho que há muito desenvolve o Projeto Tamar. Através de sua base em Regência esse projeto vem desde a década de 1980 promovendo a recuperação das tartarugas marinhas através de ações de pesquisa, conservação e inclusão social.

A operacionalização dos principais objetivos da APA da Foz do Rio Doce é tarefa complexa por envolver ações articuladas dos governos federal, estadual e municipais; de comunidades que há muito contribuem com sua sociobiodiversidade; e de empresas de porte ali instaladas para a exploração de atividades portuárias e de recursos minerais. Tarefa complexa porque efetivar ações voltadas para os objetivos dessa área implica em assumir compromissos concretos com uma mudança de paradigma de desenvolvimento econômico.

Até o presente prevaleceu o crescimento baseado em projetos voltados para assegurar rentabilidade a acionistas no curto e médio prazos. A APA tem como horizonte temporal gerações futuras que dependem de ações já de valorização da rica sociobiodiversidade em seu território.

Para além da dimensão temporal, a mudança de paradigma de desenvolvimento implica em priorizar o estudo, a pesquisa e a formação de pessoas voltados para o melhor cuidar de todos os seres viventes. Daí a importância de todas as forças políticas eleitas do Espírito Santo (governador, senadores, deputados, prefeitos, vereadores) se mobilizarem para que junto com o decreto presidencial de constituição da APA do Rio Doce venha a decisão de implantar um campus do Ifes em Regência.

Barcos na foz do Rio Doce em Regência Crédito: Carlos Alberto Silva

Para além da democratização do acesso à educação profissional e tecnológica para jovens e trabalhadores, essa implantação será o suplemento necessário para que a APA se torne efetiva em atividades de fato sustentáveis como pesca, turismo ecológico e recuperação ambiental, dentre outras.

A criação da APA da Foz do Rio Doce e a implantação de um campus do Ifes em Regência precisam ser mais do que atos administrativos. Devem representar um compromisso efetivo com um novo modelo de desenvolvimento para a formação socioeconômica capixaba. Têm que ir além da simples demarcação de território e construção de prédios. É essencial que se tornem um laboratório vivo de inovação socioambiental, onde ciência, comunidades tradicionais, ensino e sustentabilidade caminhem juntas.