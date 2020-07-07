Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Dicas do Aquiles

Trio Teimoso mostra em EP o que acontece quando a teimosia vence

Direto de Ribeitão Preto, grupo apresenta disco de choro que mistura gêneros, tendo base o piano, contrabaixo e bateria

Públicado em 

07 jul 2020 às 16:04
Aquiles Reis

Colunista

Aquiles Reis

Leonardo Freitas (piano), Guilherme Carvalho (batera) e Alexandre Brant (contrabaixo) formam o Trio Teimoso
Leonardo Freitas (piano), Guilherme Carvalho (batera) e Alexandre Brant (contrabaixo) formam o Trio Teimoso Crédito: Instagram/@trioteimoso
Somos todos uns teimosos. E, creio, a teimosia vem do amor à música. Os teimosos perseveram. Preconceitos, violência, não há nada que os faça desistir – a teimosia é a força do corajoso.
E por falar nisso, apresento-lhes o Trio Teimoso. Em menos de quinze minutos de música, Leonardo Freitas (piano), Guilherme Carvalho (batera) e Alexandre Brant (contrabaixo) se mostram num EP caprichado.
Eles são de Ribeirão Preto e, de lá, dispararam um bem-sucedido financiamento coletivo, que culminou com o lançamento de um EP independente (com bela capa concebida em patchwork por Maysa Rizzatti). E lá se foi o trio a acalentar o sonho de tocar o choro para melhor sabê-lo.

Veja Também

O Brasil interiorano de Chico Teixeira

Ô coisa boa: "Garçom, mais dois" tem um forte sabor brasileiro

"Canta Inezita – Ao vivo" reúne time para exaltar a mais brasileira das cantoras

Além desse gênero musical, eles convivem com outros próximos a ele. Músicas ajuntadas à sua matéria-prima de fé. Misturadas num liquidificador musical, descobriram o jeito próprio de o Trio Teimoso tocar choro.
O Teimoso tem uma concepção instrumental nada convencional: piano, contrabaixo e batera. Apoiado pelo piano e pela batera, o contrabaixo e seus graves saltam aos ouvidos, numa sonoridade que “engorda” a formação inusual.
Sente-se que os rapazes têm orgulho e prazer pelo som conquistado. Façanha que demonstra, dentre outros tributos, que o choro ainda tem muito a criar e a se reescrever.
Os autores das quatro faixas do EP são do interior paulista. A primeira, “Vai, XV”, é de Rui Kleiner (também diretor musical do EP); a seguir, “Ouro Preto”, de Paula Borghi; a terceira, “Nem Demorou Tanto Assim”, de Alan Silva; e, fechando a tampa, “Troca de Passe”, parceria de Alexandre Peres com Lucas Oliveira.
A primeira: a intro tem o contrabaixo tocando notas soltas. Logo o piano adere ao baixo e às notas soltas. O tema vem com o piano tocando em acordes, enquanto baixo e batera seguram a levada. Piano e baixo dialogam. Volta o tema, quando o baixo, graças à mixagem de Thiago Monteiro (ele acertou a mão nas mixagens), assume o protagonismo do arranjo (todos eles do Trio Teimoso). Logo vêm os improvisos. Tacet. Apoiada pelo baixo, a batera sola. A melodia é o máximo. O solo vem pro piano. A tampa fecha com um glissando do contrabaixo.
A segunda: o piano, com notas agudas soltas, chega lentamente. Vem o ritmo e com ele o belo choro. O piano sola o tema, o baixo o ampara. O batera tem o pulso firme. A delicadeza é toda graça. O suingue é rei.
A terceira: o samba vem sapeca que só ele. O Teimoso é pura cadência. A segunda parte é esperta como ela só. Piano e baixo se ajuntam e brilham. A uma virada da batera, o tema reacende o fogo. Logo eles vão ao final.

Veja Também

"De Lua – Canções de Luiz Gonzaga" é uma referência do repertório de Gonzagão

Branca Lescher mostra que existe, sim, em seu novo disco

"No Tempo das Marés" mostra como Rogerio Santos é grande

A quarta: a batera abre em ritmo agitado. A melodia é entusiasmante. O Teimoso vai que vai na pegada das baquetas do batera. Piano e baixo brilham. Voltando ao tema, a batera vira com gosto... Meu Deus!
Graças aos atributos do Trio Teimoso, nós, os amantes da música instrumental, podemos desfrutar de um trabalho que eleva a música tocada ao pódio da exuberância.
E viva a teimosice, a seiva do ser bem-sucedido.

Aquiles Reis

Aquiles Reis é músico e vocalista do MPB4. Nascido em Niterói, em 1948, viu a música correr em suas veias em 1965, quando o grupo se profissionalizou. Há quinze anos Aquiles passou a escrever sobre música em jornais. Neste mesmo período, lançou o livro "O Gogó de Aquiles" (Editora A Girafa)

Tópicos Relacionados

Cultura Música Fique bem
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Debaixo de chuva, Guns N' Roses chega a Vitória para show inédito no ES
Imagem de destaque
O que se sabe sobre o 1º dia de negociações de paz entre Irã e EUA no Paquistão
Imagem de destaque
Os alertas de especialistas antes de começar a usar canetas emagrecedoras

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados